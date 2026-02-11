“ONE PIECE 1174″ Manga: Capítulo completo

Ya tenemos el capítulo 1174 del manga de “ONE PIECE” completo. Mientras los gigantes de pesadilla están destruyendo todo en Elbaph, Luffy y Loki harán su aparición especial que no te puedes perder. Aquí te contamos todo lo que pasó.

Capítulo 1174 de “ONE PIECE”

“La cosa más poderosa del mundo”.

Petición de un lector en la portada: “Roger domesticando y dando de comer a un tiranosaurio como si fuese una mascota”. Roger le da un trozo de carne a un tiranosaurio que lleva puesto su sombrero (el que tiene su Jolly Roger, no el sombrero de paja que le dio a Shanks).

El capítulo empieza donde terminó el anterior.

Sommers está en shock porque el Nika MMA ha destruido el barco y además ha creado un enorme agujero en el mar de nubes, así que ahora no pueden sacar a los niños de la isla.

Sommers intenta frenar a los niños, que siguen caminando hacia el muelle debido a la flecha de Gunko, pero no puede pararlos. De repente, la cara de Sommers cambia a una expresión entre burlona, siniestra y asquerosa (incluso babea de placer).

Sommers: “Qué demonios... ¡¡¡esta manera de matarlos es sublime!!!¡¡Vale la pena intentarlo!! ¡¡Además, también será un error de “su alteza”!! ¡¡Ya que tomó el control del cuerpo de Gunko!! ¡¡¡Esas lágrimas!!! ¡¡¡Esos gritos llamándose los unos a los otros!!! ¡¡¡Este amor entre padres e hijos!!! ¡¡¡Esto que siento... qué “emoción” por verlos muertos!!”

Después Sommers habla con los niños, diciéndoles que su plan original era llevarlos a salvo a la Tierra Santa. Pero ahora que el barco y las nubes de mar ya no están debido a un desafortunado accidente, el plan ha cambiado.

Sommers (emocionado): “¡¡Eso significa que van a tener una divertidís... quiero decir, una terrible muerte por caída...!!”.

Colon llora diciendo que no volverá a hacer ninguna travesura. Los demás niños también lloran mientras vemos varios pequeños flashbacks de los niños siendo regañados por sus padres.

Por ejemplo, Colon le ganó un “duelo” a otro niño y se quedó con su juguete (un pequeño robot que es idéntico a Emeth). Ripley regañó a Colon diciéndole que, como es un niño mucho más fuerte que los demás, debe de ser amable con ellos.

Cuando Colon está a punto de llegar al borde del muelle, Ripley aparece frente a él y le abraza con cariño (hiriéndose a si misma con las espinas invisibles que rodean al niño).

Colon: “¡¡¡Wahhhhh!!! ¡¡¡No quiero morir!!! ¡¡¡Mamiiii!!!”

Ripley: “¡¡Colon!! ¡¡Ven conmigo…!! Lo siento... No he podido para esto...”

Colon: “¡¡No te acerques, mami!! ¡¡¡Si no también morirás!!!”

Ripley: “No me importa. ¡¡No voy a dejar que mueras solo!!”

Entonces, en una MUY TRISTE página doble, vemos a Ripley y a los demás familiares (incluyendo a Oimo, Ange y Road) abrazando a los niños y cayendo todos juntos al “Inframundo”.

Pero de repente, todo Elbaph empieza a temblar y algo DESCOMUNAL aparece.

Sobre esta criatura está Luffy Gear 5 en su forma gigante, que salva a los niños y a sus familias. Esta criatura es Loki transformado en un dragón, y los niños y sus familiares han caído en su espalda.

Loki es un dragón occidental, parecido a un dragón de “Juego de Tronos” pero con la cabeza del dragón que aparece en “La Bella Durmiente” (con los cuernos de Loki, claro).

Los ojos de Loki en esta forma se parecen a estos de Big Mom o a los ojos de demonios afectados por el Domi Reversi.

Tras la aparición de Loki, empieza a nevar en Elbaph y también empiezan a caer rayos por toda la isla. Esto es debido a los poderes de la Akuma no Mi de Loki (aunque no conocemos su nombre aún en este capítulo).

Loki dragón pone a salvo a los niños y sus familiares, y después empieza a luchar contra los monstruos MMA. Al mismo tiempo, el sonido de los tambores empieza a escucharse por toda la isla.

Los gigantes están sorprendidos al oír tambores, Sommers está furioso e Imu/Gunko observa lo que está pasando en silencio.

Los Gigantes: “¿¡Qué es este ritmo!? ¡¡Elbaph se está sacudiendo!!”

En UNA DE LAS MÁS ÉPICAS páginas dobles finales de “One Piece” vemos a Loki dragón arrasando con todo a su paso y eliminando a varios monstruos MMA. Luffy Gear 5 en modo gigante y Ragnir en forma de ardilla están sobre la cabeza de Loki.

Luffy gigante es unas 4 veces más grande que Ragnir ardilla. Pero Luffy en esta forma solo mide como un tercio del tamaño de uno de los cuerno de Loki. Así que imaginen lo BRUTALMENTE ENORME que es Loki dragón.

El capítulo termina con unas palabras de Jarul.

Jarul: “¡¡En el día de la “tormenta de nieve” relampagueante...!! ¡¡Una “bestia gigantesca” aparece cubriendo el cielo...!! ¡¡¡Y junto con el “tambor de la liberación”... “el Dios del Sol” desciende...!!!”

Luffy: “¡¡Ahhyahyahya!! ¡¡Esto es muy divertido!! ¡¡¡Pero mira lo grande que eres!!!”

FIN.

La semana que viene SÍ HAY DESCANSO .

Fecha del capítulo 1174 del manga de “ONE PIECE”

El capítulo 1174 del manga de “ONE PIECE” saldrá oficialmente este domingo 15 de febrero de 2026 en la web de Manga Plus. Esta información está confirmada por la misma Weekly Shonen Jump.

¿Dónde leer legalmente el manga de “ONE PIECE”?

Vía Manga Plus

La única web oficial en español latino, que cuenta con los derechos del manga de “One Piece”, es Manga Plus, sitio perteneciente a la Editorial Shueisha en donde están todas las series de la Weekly Shonen Jump.

¿Qué pasó en el capítulo anterior de “ONE PIECE”?

El capítulo comienza con una ilustración de portada donde Usopp intenta cazar escarabajos con miel en la nariz mientras Chopper lo observa con antojo. La acción principal arranca con un espectacular ataque de Dorry, Brogy y los gigantes bajo el efecto del “Domi Reversi” contra el pueblo del oeste. Zoro interviene rápidamente, saltando sobre las cabezas de los gigantes para evitar ser rodeado y lanza un poderoso ataque aéreo utilizando su técnica secreta de tres espadas, logrando desestabilizar al grupo.

En medio de la batalla, Dorry y Brogy intentan atacar a Zoro simultáneamente, pero el espadachín logra esquivarlos usando sus armas para impulsarse, provocando que los capitanes gigantes se golpeen entre sí. Este choque accidental daña sus cuerpos demoníacos y evoca sus antiguos duelos en Little Garden. Mientras tanto, Brook logra liberarse parcialmente y confronta a Gunko, a quien identifica como la “Princesa Shuri”. Brook la acusa con furia de ser una “asesina de padres” y de haber matado a su antiguo benefactor, lo que provoca que Gunko recupere su conciencia por un instante.

La lucha interna de Gunko es interrumpida por Imu, quien intenta retomar el control total de su cuerpo. A pesar de la resistencia, Gunko logra liberar al resto de la tripulación de sus ataduras antes de ser sometida nuevamente y obligada a atacar a Brook. En otro sector, Sanji se reúne con el grupo de Nami, aunque Robin permanece inmovilizada por las enredaderas de Sommers. La tensión aumenta cuando los padres de los niños gigantes intentan rescatar a sus hijos, pero son interceptados por el Nika MMA, quien resiste sus ataques y contraataca con violencia.

El clímax del capítulo llega cuando Gerd, Goldberg y Road, al ver que no llegarán a tiempo para ayudar a las familias, lanzan un devastador ataque combinado a distancia llamado “Triple Comandante: Nación Rugiente”. El impacto atraviesa al Nika MMA y lo proyecta directamente hacia Sommers, quien, en un intento por apartarlo, lo golpea con su garrote. El cuerpo del monstruo termina cayendo sobre el barco destinado al secuestro de los niños, destruyéndolo por completo y dejando a Sommers en un estado de shock absoluto ante el fracaso de sus planes.

Ficha técnica del manga de “ONE PIECE”