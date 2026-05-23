Miles de trabajadores del sector público continúan atentos al cronograma de pagos de mayo establecido por el Banco de la Nación, especialmente aquellos que forman parte del último grupo programado para cobrar sus remuneraciones este lunes 25. En esta ocasión, servidores de distintos ministerios, organismos autónomos e instituciones del Estado cobrarán sus pagos correspondientes a mayo de 2026, mientras siguen vigentes los incrementos salariales aprobados en el convenio colectivo centralizado. Además, los pensionistas continúan recibiendo sus depósitos según el orden programado por la ONP y otros regímenes administrados por el Estado. Conoce qué trabajadores recibirán su sueldo este 25 de mayo, qué entidades forman parte de este grupo y cuáles son los aumentos que ya se encuentran incluidos en los pagos mensuales.

¿QUIÉNES COBRAN SU SUELDO ESTE 25 DE MAYO?

El lunes 25 de mayo corresponde el pago de remuneraciones para trabajadores de distintas entidades públicas que forman parte del último grupo establecido en el cronograma de mayo del Banco de la Nación. Los servidores que cobrarán ese día pertenecen a:

Ministerio de la Producción

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

Oficina Nacional de Procesos Electorales

Fuero Militar Policial

Junta Nacional de Justicia

Jurado Nacional de Elecciones

Tribunal Constitucional

(Fuente: El Peruano)

¿QUÉ AUMENTOS RECIBEN LOS TRABAJADORES ESTATALES?

Desde enero de este año, los empleados públicos ya cobran el incremento salarial acordado en el convenio colectivo centralizado 2025-2026. Dependiendo del régimen laboral al que pertenezcan, el aumento puede ser de S/53 o S/100.

Entre los grupos que reciben un incremento de S/100 figuran:

Trabajadores CAS bajo el Decreto Legislativo 1057

Personal del INPE

Empleados municipales bajo los regímenes 276 y 728

En tanto, el aumento de S/53 corresponde a:

Trabajadores del régimen 728 del Gobierno Nacional y gobiernos regionales

Servidores comprendidos en la Ley Servir

El incremento ya forma parte del sueldo mensual y continuará entregándose en los siguientes pagos del año.

¿EXISTE UN LÍMITE PARA LOS SUELDOS CON EL NUEVO AUMENTO?

Sí. El acuerdo establece que ningún trabajador estatal podrá superar los S/15.600 mensuales luego de aplicarse el incremento salarial. En caso el nuevo monto exceda ese tope, el pago será ajustado automáticamente para mantenerse dentro del límite permitido.

Esta medida alcanza a todos los regímenes incluidos en el convenio colectivo aprobado para el periodo 2025-2026.

¿CUÁNDO SE PAGARÁN LOS AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES?

Aunque los aumentos salariales ya se encuentran incorporados en las remuneraciones mensuales, los trabajadores públicos todavía deberán esperar algunos meses para recibir pagos adicionales.

Los aguinaldos y gratificaciones recién se entregarán en julio y diciembre.

En el caso de los trabajadores CAS, el beneficio será otorgado como gratificación, mientras que en otros regímenes se entregará bajo la modalidad de aguinaldo.

(Fuente: El Peruano)

¿CÓMO AVANZA EL PAGO PARA LOS PENSIONISTAS DE LA ONP?

Los jubilados continúan siendo los primeros en cobrar cada mes dentro del cronograma estatal. Para mayo, los pensionistas de la ONP recibieron sus depósitos según la inicial de su apellido.

Las fechas fueron organizadas así:

Apellidos de la A a la C: viernes 8 de mayo

Apellidos de la D a la L: lunes 11 de mayo

Apellidos de la M a la Q: martes 12 de mayo

Apellidos de la R a la Z: miércoles 13 de mayo

Asimismo, el servicio de pago a domicilio comenzó el 14 de mayo y finalizará el 23 del mismo mes, según informa Infobae.

¿QUÉ OTROS REGÍMENES DE PENSIONES COBRAN EN MAYO?

La ONP también programó pagos para otros sistemas pensionarios administrados por la entidad. Los depósitos bancarios para estos grupos fueron fijados para el 14 de mayo en bancos como el Banco de la Nación, BBVA, Interbank, Scotiabank, BanBif y GNB Perú.

Entre los regímenes incluidos aparecen:

Decreto Ley 18846

Decreto Ley 20530

Pensionistas pesqueros de la Ley 30003

Pensionistas del seguro complementario de trabajo de riesgo bajo la Ley 26790

En todos estos casos, el pago a domicilio se está realizando entre el 18 y el 23 de mayo.

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