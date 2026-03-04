El manga de “ONE PIECE” vuelve a hacer historia. La obra creada por Eiichiro Oda ha superado oficialmente las 600 millones de copias vendidas en todo el mundo, consolidándose como la serie de cómic más vendida de todos los tiempos y dejando atrás a “Superman”, el icónico superhéroe de DC Comics.

Esta información sobre las 600 millones de copias vendidas fue confirmada en la misma página oficial de “ONE PIECE”, donde también se hizo una celebración en la que Eiichiro Oda escribió el secreto detrás del tesoro y lo lanzó al mar.

“ONE PIECE” supera las 600 millones de copias vendidas

Desde su debut en la revista Weekly Shōnen Jump, “ONE PIECE” se convirtió en un éxito inmediato en Japón. Con el paso de los años, su popularidad cruzó fronteras y se consolidó en mercados clave como Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania y América Latina.

Al alcanzar más de 600 millones de copias en circulación (incluyendo ediciones físicas y digitales), la historia de Monkey D. Luffy y su tripulación logra una cifra que ningún otro cómic había alcanzado. Este récord incluye tanto las ventas en Japón como en el resto del mundo.

“ONE PIECE” supera a “Superman” en ventas históricas

Durante décadas, “Superman” fue considerado el personaje de cómic más vendido de la historia. El superhéroe creado por Jerry Siegel y Joe Shuster en 1938 marcó el inicio de la era moderna de los superhéroes.

Sin embargo, aunque el personaje de Superman mantiene un legado cultural incomparable, las cifras acumuladas de sus distintas series y publicaciones han sido superadas por la obra de Eiichiro Oda.

La diferencia clave radica en que “ONE PIECE” es una historia continua bajo una sola autoría, mientras que “Superman” ha pasado por múltiples reinicios, versiones y equipos creativos a lo largo de casi 90 años.

Un récord que marca una nueva era para el manga

El hito de “ONE PIECE” confirma la consolidación del manga como el formato de cómic más exitoso a nivel comercial en el siglo XXI. La influencia de Eiichiro Oda trasciende Japón y redefine lo que significa crear una historia épica de largo aliento.

Con la recta final del manga en desarrollo, muchos se preguntan hasta dónde llegará la cifra de ventas antes de su conclusión definitiva. Lo que ya es seguro es que “ONE PIECE” ha asegurado su lugar como la serie de cómic más vendida de todos los tiempos, superando incluso a leyendas como “Superman” y marcando un antes y un después en la industria global del entretenimiento.