Ya ha salido todo el capítulo 1176 del manga de “ONE PIECE”. Luego de que Luffy, Loki y Ragnir ataquen a los monstruos de pesadilla, la reacción de Imu-sama no se ha hecho esperar. ¿Qué fue lo que pasó ahora? Aquí te lo contamos.

Capítulo 1176 de “ONE PIECE”

El capítulo tiene de nombre “Con orgullo”.

Luffy y Chopper protagonizan la portada de la Weekly Shonen Jump para promocionar la segunda temporada del live action de ONE PIECE de Netflix.

El capítulo inicia justo después del ataque de Loki resonando por todo Elbaph.

Franky aparece con Bonney en su cabeza. “¡Qué clase de fiesta es esta!”, grita Franky mientras ve a Lilith sacando cosas de la caja donde guardaba al clon de Vegapunk que estuvo en Elbaph hace 20 años.

Lilith saca dos objetos circulares y dice “¡Me alegro de haberlo dejado cerca de la escuela! Este es el convertidor omnidrenante también llamado ODC. Con esto debería de ser posible flotar en Elbaph".

Franky y Bonney no comprenden pero escuchan a Lilith que prosigue diciendo “¿No lo sienten? Está aquí, allá, en todas partes. ¡Eso es ‘energía’! ¿Alguna vez te has sentido impulsado por algo que es mucho mejor que una cola?“, lo que deja sorprendidos a Franky y Bonney.

Usopp comienza a gritar entre el fuego y destrucción: “¡Guau, el fuego se ha propagado! ¡Es una pesadilla! ¡El mundo se acerca a su fin hoy! ¿Viste eso? ¡Ese dragón es incluso más grande que Kaido! Pero era Luffy el que montaba en su lomo, ¿verdad? ... ¿Eso significa que ese dragón está de nuestro lado?”.

Nami se molesta y dice: “¡Ese idiota, otra vez actuando sin pensar! ¡Zeus! ¿Estás listo?” a lo que Zeus responde que sí y Jimbe dice que tienen que apurarse para salvar a los niños. Robin va a por Saúl que está ensangrentado en el suelo.

“Lo siento por estar en un estado tan lamentable”, dice Saúl mientras Sanji le pregunta por su estado. Nami se pone fuerte y le dice a Zeus que están en una emergencia y que apague el fuego de la escuela.

Zeus le dice que tiene agua de sobra mientras Sanji se enamora cuando Nami grita “¡Lluvia torrencial - tempo!“, lo que hace que Zeus se vuelva gigante y haga que caiga una lluvia épica en esa parte de la escuela.

Robin le dice que tenga cuidado y Saúl se sorprende. Killingham aparece sobre un monstruo de pesadilla y le dice a Zeus que quién le dijo que podía apagar el fuego. Nami grita por Zeus y este se sorprende ya que el monstruo de pesadilla se lo come a Zeus.

“Oye, ¡ustedes prometieron descartar la historia del mundo!”, grita Killingham molesto y Nami grita por Zeus. Saúl dice “¡No puede ser, es un Lyndwirm! No una serpiente cualquiera”, haciendo referencia al monstruo de pesadilla.

Nami está preocupada por Zeus mientras que Sanji se pregunta quién carajos es el tipo que los atacó. Jimbe se pregunta si es uno de esos ‘tres demonios’ que mencionaban cuando de la nada se escucha “¡DESPLIEGUE DE ODC! ¡RECOLECCIÓN DE ENERGÍA TÉRMICA!” mientras vemos que los discos avanzan a toda velocidad y en su vuelo absorben toda la energía térmica de las llamas, dejándolas en un estado congelado.

Killingham se queda sorprendido preguntándose qué es lo que ha pasado mientras vemos que toda la biblioteca está congelada.

“¿Qué pasó?” dice Robin y Saúl dice que los incendios se extinguieron. Lilith aparece y dice “Los desastres son masas de energía así que ¡Franky, toma, prueba esto!” mientras vemos que Lilith le lanza una botella que Franky atrapa.

“¡Oye parece que esta botella está a punto de reventar!” le dice Franky y ella le responde “Sí, yo lo llamo SUPER VEGA COLA. Tu estructura interna es una obra maestra del diseño. Ni si quiera inferior a la de un pacifista pero me sorprendió saber que te aliementas con cola normal. ¡Escúchame bien, EL COMBUSTIBLE ES PASIÓN y si bebes esto, tu poder explotará!”, dice Lilith muy emocionada.

Zeus grita que todo está muy oscuro y le dice a Nami que lo salve. La navegante escucha a Zeus adentro del monstruo de pesadilla y le dice que está tratando de salvarlo.

Robin pregunta a Saúl si puede llegar a la biblioteca y Saúl le dice que sabe que está preocupado por la biblioteca y que sabe que es la historia del mundo que Ohara dejó atrás.

Killingham ordena al monstruo que devore la biblioteca y que la única forma en la que nazca un nuevo mundo es cortando la historia.

Jimbe aparece y le dice a Nami que le deje a Zeus y que usará su puño ladrillo para provocarle nauseas y vómitos al monstruo; sin embargo, Killingham lo ve y dice “Un gyojin. la raza más asquerosa del mundo. Creo que voy a vomitar, Me alegra haber llevado esta mascarilla”. Todo esto lo escucha Sanji que prende su cigarro y da una expresión muy molesta.

“Esa es la mentalidad estilista de los dragones celestiales en su máxima expresión. Están tan desconectados del mundo que ni si quiera reconocen a Jimbe, un antiguo Shichibukai. Por el delito de insultar a uno de nuestros compañeros, quizá debería de reventar esa máscara tuya”, sentencia Sanji cuando de la nada, vemos que Franky está volando en el cielo al máximo poder.

“¡SUUUUUUUUUUUUPER! ¡Qué pasa con esta potencia de salto, me rugen todos los músculos del cuerpo y siento que con un solo golpe podría hacer que cualquier monstruo suplicara piedad!”.

Los mugiwaras se preparan para hacer sus ataques. Franky dice “Super strong…” cargando su puño, lo mismo Jimbe que dice “Gyojin Karate” y Sanji con su “Ifrit Jamble” mientras el monstruo y Killingham los ven y ¡vemos que estos reciben un mega golpe de cada uno de estos! Franky grita “¡Super strong Dexter!”, el golpe de Jimbe revuelca el estómago del monstruo de pesadilla y Sanji dice “Ifrit Jamble Concassé” reventando la cabeza de Killingham con su pierna mientras vemos que los demonios caen.

Nos vamos a la villa oeste donde estaban los otros Mugiwaras con los gigantes batallando contra los que están con el Domi Reversi.

Un gigante demonio se está regenerando. Hajrudin dice “Seguimos cortando y cortando pero solamente se regeneran”. Stansen se pregunta cómo demonios van a detenerlos si ya desde el inicio es complicado atacar al ver sus rostros.

En otro panel, vemos que Dorry y Brogy han caído de rodillas, tratando de resistir el control de Imu y volviendo a recobrar la conciencia por unos segundos. Los gigantes gritan por ellos.

Brogy pregunta a Dorry si ya volvió a ser el mismo y Dorry le dice que a penas. Zoro solamente los mira desde lejos y estos se ponen cara a cara.

“¡Qué desgracia tan patética, lanzar insultos despiadados contra nuestro lord Jarul y atacar su cabeza será un mancha en nuestros nombres para las generaciones venideras!. Sí, nunca debería haber llegado a esto. Parece que estamos de acuerdo compañero”, dicen dorry y Brogy que se miran fijamente y dicen “No me rendiré ante ningún maldito demonio, ha sido divertida nuestra pelea diaria de un siglo. ¡Adiós compañero!”, prosiguen mientras dan un último grito.

“¡Somos guerreros de Elbaph y aceptamos la muerte CON MUCHO ORGULLO!”, cortándose la cabeza el uno al otro mientras todavía tenían conciencia y dolor.

Los gigantes gritan desesperados, Zoro también. Un grito estremecedor se escucha en Elbaph mientras los cuerpos de Dorry y Brogy caen al suelo pero un círculo de fuego oscuro yace de ellos. Zoro solamente los mira y al apagarse el incendio de sus cuerpos, se nos revela que ambos están bien y libres de la maldición.

Dorry y Brogy están sorprendidos y levantándose a las justas. Los gigantes están sorprendidos.

“¿Volvieron a la normalidad? ¡Sus cabezas tampoco están decapitadas!”. Jarul dice “Entonces eso significa...” mientras Stansen grita “¡QUE SI MUEREN UNA VEZ, LA DEMONIZACIÓN SE DESHARÁ!”.

Los gigantes se ponen en pie de lucha. “¡Incluso si se convierten en cadáveres de aspecto espantoso, una vez que los mate volverán a estar saludables!" dice Brogy. Hajrudin dice “¡Entonces no hay necesidad de contenerse! Si les inflingimos heridas mortales, estos tipos regresarán a la normalidad”. Zoro desde el medio les dice “Ohhhhhh, entonces está bien cortarlos” de forma sarcástica.

Dorry grita “Cómo cortarles la cabeza o arrancarles el corazón. Son todos nuestros camaradas sabes, no puedo hacerlo” mientras ríe.

Los gigantes demonios solamente miran y Zoro dice mientras se ríe sarcásticamente con unas ganas extremas de pelear y cortar gigante “Ahhhhhhh, me siento tan incómodo teniendo que hacerles esto”.

Finalizando así el capítulo 1176 del manga de ONE PIECE con la vista de los demás gigantes que están riéndose muchísimo por las ganas que tienen de pelear contra todo y diciendo sarcásticamente “Ay no puedo hacer esto, estoy desgarrado por dentro al tener que pelear. Esto me duele en el corazón. Yo también tengo dudas pero prepárense jajaja”.

La próxima semana no habrá manga.

Fecha del capítulo 1176 del manga de “ONE PIECE”

El capítulo 1176 del manga de “ONE PIECE” saldrá oficialmente este domingo 8 de marzo de 2026 en la web de Manga Plus. Esta información está confirmada por la misma Weekly Shonen Jump.

¿Dónde leer legalmente el manga de “ONE PIECE”?

Vía Manga Plus

La única web oficial en español latino, que cuenta con los derechos del manga de “One Piece”, es Manga Plus, sitio perteneciente a la Editorial Shueisha en donde están todas las series de la Weekly Shonen Jump.

¿Qué pasó en el capítulo anterior de “ONE PIECE”?

El capítulo inicia con Sanji liberando a Robin de las ataduras de Sommers mediante su técnica Diable Jambe, mientras Luffy y Loki ponen a salvo a los niños y sus familias en el pueblo del oeste. Ante el fracaso de su plan, un enfurecido Sommers intenta masacrar a los civiles heridos disparándoles espinas; sin embargo, los niños demuestran su valentía al formar un escudo humano para proteger a sus padres. La tragedia es evitada gracias a la oportuna intervención de Zoro, quien bloquea todos los proyectiles, permitiendo que Luffy se prepare para el contraataque final.

Con una demostración de poder impresionante, Luffy atrapa un rayo directamente de las nubes y lanza una nueva técnica: el “Gomu Gomu no Dawn Thor Rifle”. Este ataque no solo electrocuta a Sommers, sino que su potencia física es tal que descompone literalmente el cuerpo del villano. Para sellar la derrota, Loki remata a Sommers pisoteándolo, dejando claro que la amenaza del antagonista ha llegado a su fin frente al poder combinado del Capitán de los Sombrero de Paja y el Príncipe de Elbaph.

A través de un flashback de Jarul, se revela la verdadera naturaleza del poder de Loki: consumió la Ryu Ryu no Mi Mitológica, modelo “Nidhogg”. Según la explicación, esta fruta convierte al usuario en el dragón más grande del mundo, cuyo potencial escala según el tamaño original de quien la consume, siendo un Gigante Ancestral el portador ideal. Jarul explica que la fruta estaba protegida por el martillo legendario Ragnir, habitado por el espíritu de la ardilla de hielo Ratatoskr, y que existe una antigua leyenda sobre una deidad guerrera que, usando este poder, se enfrentó al mismísimo Dios del Sol.

De vuelta al presente, Loki despliega su devastador ataque “Thor Heim”, una explosión masiva de rayos negros que aniquila a la mayoría de los monstruos MMA. Mientras las criaturas se desvanecen bajo la mirada de la copia de Imu (Gunko), la escena se traslada súbitamente a Mary Geoise. Allí, el verdadero Imu observa los acontecimientos desde la Habitación de las Flores con evidente furia, reconociendo finalmente el paradero del poder de Nidhogg, lo que sugiere una conexión histórica y un conflicto inminente entre el Gobierno Mundial y el legendario poder de Elbaph.

Ficha técnica del manga de “ONE PIECE”