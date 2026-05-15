Por Redacción EC

La relación entre André Carrillo y Suhaila Jad se inició en 2015, cuando ambos se conocieron en Portugal durante la etapa del futbolista en el Sporting CP. Así, desde entonces, mantuvieron un vínculo estable y alejado de la exposición mediática, consolidando una familia junto a sus pequeños tres hijos. No obstante, en los últimos días, la pareja ha acaparado la atención de los medios de espectáculos y redes sociales, luego de que surgieran rumores de una presunta infidelidad del futbolista peruano. De hecho, lo que generó revuelo entre los internautas fue que la española compartiera, a través de sus plataformas oficiales, mensajes interpretados como señales de una posible crisis sentimental, incluso eliminando las fotografías del jugador de su perfil oficial. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.