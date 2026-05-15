La relación entre André Carrillo y Suhaila Jad se inició en 2015, cuando ambos se conocieron en Portugal durante la etapa del futbolista en el Sporting CP. Así, desde entonces, mantuvieron un vínculo estable y alejado de la exposición mediática, consolidando una familia junto a sus pequeños tres hijos. No obstante, en los últimos días, la pareja ha acaparado la atención de los medios de espectáculos y redes sociales, luego de que surgieran rumores de una presunta infidelidad del futbolista peruano. De hecho, lo que generó revuelo entre los internautas fue que la española compartiera, a través de sus plataformas oficiales, mensajes interpretados como señales de una posible crisis sentimental, incluso eliminando las fotografías del jugador de su perfil oficial. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA PRESUNTA INFIDELIDAD DE ANDRÉ CARRILLO A SUHAILA JAD?

En las últimas horas, André Carillo ha acaparado las principales portadas de los medios nacionales, debido a una supuesta infidelidad a la madre de sus hijos, Suhaila Jad. Todo comenzó cuando la española utilizó sus redes sociales oficiales para lanzar fuertes indirectas, aparentemente dirigidas al seleccionado peruano, en las que se refirió a los difíciles momentos que atravesó tras dar a luz a uno de sus hijos. “Él no solo me lastimó a mí. Me robó los momentos más suaves de mi maternidad. Momentos que debí haber disfrutado, no solo sobrevivido”, mencionó.

@fara_teve 🚨💔 ¡MAGALY MEDINA LANZA FUERTE ADVERTENCIA A LA ESPOSA DE ANDRÉ CARRILLO! 😱🔥 “TIENES QUE SABER TU LÍMITE” 👀💣 💥 El escándalo de una supuesta infidelidad de André Carrillo sigue explotando en la farándula 😳⚡, y esta vez Magaly Medina decidió pronunciarse con un contundente mensaje dirigido a Suhaila Jad 💔📺. 👀 Todo comenzó luego de que la esposa del futbolista publicara imágenes de un misterioso arete encontrado en el auto de Carrillo 😱💣, además de indirectas que hicieron estallar las redes sociales 📱🔥. 🗣️ Ante esto, Magaly lanzó una dura reflexión sobre las relaciones y advirtió: “Tienes que saber tu límite” 😨⚡, dejando entrever que nadie debería soportar situaciones que afecten su tranquilidad emocional 💔👀. #MagalyMedina #AndréCarrillo #SuhailaJad #Infidelidad ♬ sonido original - Fara TeVe

Eso no es todo, lo más sorprendente llegó luego, pues la modelo europea no dudó en postear una captura de pantalla de un chat de Instagram con un supuesto mensaje comprometedor: “Sexy y con el manto. ¿Dónde estás? ¿Cuándo te dejas ver, habibiiiii?”. Asimismo, Suhaila incrementó las especulaciones sobre una presunta infidelidad del deportista al publicar un misterioso arete de una reconocida marca. La esposa de Carrillo subió la fotografía del accesorio con el objetivo de encontrar a la supuesta dueña. “Encontré este pendiente un día en el coche. Estoy buscando a la dueña para devolvérselo”, escribió, al parecer, en un tono sarcástico.

¿QUÉ DIJO RICARDO GARECA SOBRE LAS DECLARACIONES DE ANDRÉ CARRILLO?

“Consiga su extremo de Huancayo o Ayacucho”, fueron las palabras de André Carrillo hacia Ricardo Gareca que reveló en el programa ‘Enfocados’ que conduce Jefferson Farfán y Roberto Guizasola en julio de 2024. Tras estas polémicas declaraciones varios se vieron sorprendidos e incluso incómodos por la actitud del peruano. Sin embargo, luego de meses, Horacio Zimmermann, periodista deportivo, reveló a través de su programa ‘Doble Punta’ que se comunicó con Ricardo Gareca vía WhatsApp para esclarecer lo dicho por el actual jugador del Corinthians.

“Hola, Horacio, buenos días. Me hicieron la misma pregunta varios de tus colegas. Me imagino que lo habrá dicho dentro de un clima relajado y de complicidad en el programa de Jefferson. A los dos los aprecio mucho. Nunca ningún jugador de la selección me planteó de no ser convocado. Te mando un fuerte abrazo, saludos a la familia”, comentó Zimmermann, quien dejó entrever que lo dicho por Carrillo fue más que todo broma.