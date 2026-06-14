El Mundial 2026, que se lleva a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, inició oficialmente y muchas selecciones de fútbol se han preparado arduamente para lograr el máximo objetivo que es ganar el ansiado trofeo de la FIFA. Así, luego de varias jornadas de eliminatorias que otorgaban cupos a la cita mundialista, 48 equipos lograron clasificar y fueron distribuidos en 12 grupos de cuatro selecciones cada uno. Así, en medio de una fiesta mundialista, es común que durante esos días se produzcan una serie de acontecimientos anecdóticos que se vuelven virales en redes sociales. Este es el caso de André Carrillo, seleccionado nacional, quien fue entrevistado por un periodista mexicano sin que este supiera que conversaba con una de las figuras del Corinthians. La situación llamó la atención de los seguidores, que no tardaron en reaccionar al peculiar momento. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

ANDRÉ CARRILLO PASA ANECDÓTICO MOMENTO CON UN PERIODISTA MEXICANO EN EL MUNDIAL 2026

El Mundial 2026 arrancó el pasado 11 de junio con una imponente ceremonia de inauguración en el Estadio Azteca, donde miles de hinchas disfrutaron de un espectáculo protagonizado por destacadas figuras de la música internacional que pusieron ritmo a la fiesta mundialista. Así, en medio de la algarabía en los exteriores del recinto deportivo, un periodista mexicano llamó la atención de los internautas peruanos al entrevistar a André Carillo y no reconocerlo que en la actualidad forma parte de la selección peruana y milita en el Corinthians de Brasil.

De acuerdo con las imágenes difundidas en redes sociales, la popular ‘Culebra’, quien estaba acompañado de un grupo de amigos, respondió amablemente las preguntas del reportero sobre sus impresiones respecto a la organización del Mundial en el país azteca. “¿Habla español? ¿Cómo se llama? Nos regala tres palabritas ¿De dónde eres?”, indicó el comunicador. Ante la consulta, el deportista dijo lo siguiente: “Vamos a disfrutar, vengo con mi gente peruana, así que vamos a ser felices. Estábamos haciendo unos retos y regalando camisetas peruanas. Creo que en México se va a disfrutar más, porque la sangre mexicana es otra cosa”.

¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS DE VER EL MUNDIAL 2026 DURANTE EL HORARIO LABORAL?

El Gobierno de México, por ejemplo, emitió un decreto oficial que establece la modalidad de teletrabajo y la suspensión de clases en todos los niveles educativos en la Ciudad de México durante la inauguración del Mundial 2026. Sin embargo, para el abogado laboralista Pierre Mendoza, en declaraciones a RPP, las empresas deben establecer previamente medidas claras a favor de sus trabajadores para que puedan disfrutar de los partidos durante el horario laboral. Aun así, si no existe una política definida al respecto, el empleado está obligado a dedicar su jornada exclusivamente al cumplimiento de sus funciones. Por ello, si un jefe o encargado halla al colaborador realizando otras actividades que no son las encargadas podrían llevar a una sanción o llamada de atención.

Asimismo, según el experto, es indispensable que las empresas implementen mecanismos o facilidades a sus empleados para que puedan ver el evento más importante de la FIFA, como permisos con recuperación de horas, horarios flexibles, ajustes en los refrigerios, teletrabajo, entre otras. Aunque, Mendoza alertó que estas organizaciones pueden sancionar conductas vinculadas a dicho deporte, como riñas, apuestas no autorizadas o incumplimientos del reglamento interno. Además, recordó que acudir al trabajo en estado de ebriedad puede ser considerado una falta grave, especialmente en labores de riesgo.

“Si el empleador ha establecido horarios flexibles, espacios para ver los partidos o permisos con recuperación de horas, los trabajadores podrán acogerse a esas facilidades. Pero si no existe ninguna medida especial, deben cumplir con sus obligaciones laborales habituales. Como regla general, el tiempo de trabajo debe estar destinado a la prestación de servicios. Si no hay un programa de flexibilidad aprobado, el trabajador tiene que cumplir con sus labores. En sectores donde una distracción puede generar riesgos para la seguridad de los trabajadores o afectar la operación de maquinaria, probablemente las restricciones sean mayores”, explicó el abogado para RPP.