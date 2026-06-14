Por Redacción EC

El Mundial 2026, que se lleva a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, inició oficialmente y muchas selecciones de fútbol se han preparado arduamente para lograr el máximo objetivo que es ganar el ansiado trofeo de la FIFA. Así, luego de varias jornadas de eliminatorias que otorgaban cupos a la cita mundialista, 48 equipos lograron clasificar y fueron distribuidos en 12 grupos de cuatro selecciones cada uno. Así, en medio de una fiesta mundialista, es común que durante esos días se produzcan una serie de acontecimientos anecdóticos que se vuelven virales en redes sociales. Este es el caso de André Carrillo, seleccionado nacional, quien fue entrevistado por un periodista mexicano sin que este supiera que conversaba con una de las figuras del Corinthians. La situación llamó la atención de los seguidores, que no tardaron en reaccionar al peculiar momento. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.