La carrera a través del continente americano no se detiene. Tras un arranque lleno de adrenalina con el inicio oficial de la 2nd STAGE, la adaptación al anime de “JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run” continúa su emisión semanal en Netflix. Johnny Joestar y Gyro Zeppeli enfrentan nuevos peligros en el desierto, y los fans ya aguardan el lanzamiento del esperado Capítulo 3 (Episodio 3) de la temporada. Si no quieres perderte ni un solo segundo de la acción, a continuación te presentamos la hora confirmada de estreno por país, la fecha oficial y cómo seguir el recorrido de esta mítica Parte 7 en Netflix.

¿A qué hora se estrena “Steel Ball Run: 2nd STAGE” en Netflix?

El lanzamiento mundial está programado para el viernes 25 de septiembre. Netflix actualizará su catálogo de forma simultánea en todo el mundo a las 00:00 PST (Hora Estándar del Pacífico).

A continuación, la conversión exacta del horario según la zona geográfica:

México: 01:00 AM.

01:00 AM. Costa Rica: 01:00 AM.

01:00 AM. Guatemala: 01:00 AM.

01:00 AM. El Salvador: 01:00 AM.

01:00 AM. Honduras: 01:00 AM.

01:00 AM. Perú: 02:00 AM.

02:00 AM. Colombia: 02:00 AM.

02:00 AM. Ecuador: 02:00 AM.

02:00 AM. Panamá: 02:00 AM.

02:00 AM. Venezuela: 03:00 AM.

03:00 AM. Bolivia: 03:00 AM.

03:00 AM. Paraguay: 03:00 AM.

03:00 AM. República Dominicana: 03:00 AM.

03:00 AM. Argentina: 04:00 AM.

04:00 AM. Chile: 04:00 AM.

04:00 AM. Uruguay: 04:00 AM.

04:00 AM. Brasil: 04:00 AM.

04:00 AM. España: 09:00 AM.

¿Dónde ver online el Capítulo 3 de “Steel Ball Run”?

El Episodio 3 estará disponible en exclusiva a través de Netflix, plataforma que cuenta con los derechos globales de distribución para la adaptación animada de la obra de Hirohiko Araki.

El capítulo se estrenará tanto en su idioma original con subtítulos en español como con su respectivo doblaje al español latino desde el momento de su subida.

¿Qué pasó en el capítulo anterior y qué esperar de la 2nd STAGE?

En el capítulo previo vimos a los competidores adentrarse en el implacable desierto para superar los cientos de kilómetros de la segunda etapa. La alianza entre Johnny y Gyro comenzó a consolidarse en medio de emboscadas, mientras la amenaza de otros jinetes peligrosos y los primeros indicios de habilidades Stand se hacen presentes en el camino a Arizona.

Para este Capítulo 3, la tensión aumenta a medida que los jinetes acortan distancias con el primer puesto de control. Gyro tendrá que desplegar al máximo la técnica de la Rotación (Spin) y el uso de las esferas de acero para superar el terreno hostil y neutralizar a los rivales que buscan eliminarlos antes de la meta.

Tráiler oficial

Personajes principales

Johnny Joestar: Un exjockey prodigio que quedó parapléjico tras un incidente del pasado. Se une a la carrera obsesionado con descubrir el secreto detrás de la técnica de Gyro Zeppeli, la cual le devolvió temporalmente la movilidad en las piernas.

Un exjockey prodigio que quedó parapléjico tras un incidente del pasado. Se une a la carrera obsesionado con descubrir el secreto detrás de la técnica de Gyro Zeppeli, la cual le devolvió temporalmente la movilidad en las piernas. Gyro Zeppeli: Un enigmático ejecutor procedente del Reino de Nápoles que domina la técnica ancestral de la Rotación ( Spin ). Compite en la Steel Ball Run con el objetivo de obtener la amnistía para un niño inocente sentenciado a muerte en su tierra natal.

Un enigmático ejecutor procedente del Reino de Nápoles que domina la técnica ancestral de la ( ). Compite en la Steel Ball Run con el objetivo de obtener la amnistía para un niño inocente sentenciado a muerte en su tierra natal. Diego “Dio” Brando: Un jinete de origen británico altamente ambicioso, meticuloso e implacable. Su único objetivo es alcanzar la victoria absoluta y la gloria, sin importar las alianzas temporales o las traiciones que deba realizar en el camino.

Un jinete de origen británico altamente ambicioso, meticuloso e implacable. Su único objetivo es alcanzar la victoria absoluta y la gloria, sin importar las alianzas temporales o las traiciones que deba realizar en el camino. Sandman (Soundman): Un corredor nativo americano que participa en el torneo a pie sin utilizar caballo. Su objetivo es ganar el premio en efectivo para comprar y proteger las tierras sagradas de su tribu.

Un corredor nativo americano que participa en el torneo a pie sin utilizar caballo. Su objetivo es ganar el premio en efectivo para comprar y proteger las tierras sagradas de su tribu. Presidente Funny Valentine: El máximo mandatario de los Estados Unidos y la mente maestra detrás de la cara oculta de la carrera. Su objetivo final es asegurar el poder absoluto utilizando los restos sagrados escondidos en el trayecto.

Ficha técnica