Luffy y su tripulación ya tienen día y hora para desembarcar en el catálogo de Netflix. El esperado capítulo 1156 del anime de “ONE PIECE”, que marca el inicio oficial del arco de Elbaph, estará disponible este domingo 12 de abril.

Aunque el hype esté por las nubes tras el cierre de la saga anterior, los fans que siguen la serie por esta plataforma deberán marcar los domingos en su calendario con este nuevo horario fijo de lanzamientos.

¿Por qué los nuevos capítulos tardan una semana más en estrenarse?

Si notas que las redes sociales se llenan de comentarios antes de que el episodio aparezca en tu perfil, no es un error técnico. Se ha confirmado que Netflix mantendrá un desfase de siete días respecto al estreno original en Japón y Crunchyroll.

Esta ventana de una semana será la norma para el resto del arco de los gigantes. Es el pequeño precio a pagar por disfrutar de la serie con la interfaz y estabilidad que ofrece Netflix, aunque te obligue a navegar con cuidado por internet para evitar los temidos spoilers.

El destino soñado: ¿qué nos depara la tierra de los gigantes?

Después de más de dos décadas de menciones y expectativas, Elbaph finalmente es una realidad en el anime. Este arco no es solo una parada más; es el lugar donde se conectarán piezas clave del rompecabezas de los Poneglyphs y el pasado del mundo. El episodio 1156 es solo la puerta de entrada a una aventura que promete ser tan monumental como sus habitantes.

Fecha de estreno del capítulo 1156

Título del episodio: “¡El ansiado Elbaph! El gran banquete del reencuentro”.

“¡El ansiado Elbaph! El gran banquete del reencuentro”. Estreno en Crunchyroll: Domingo 5 de abril de 2026.

Domingo 5 de abril de 2026. Estreno en Netflix: Domingo 12 de abril de 2026.

Domingo 12 de abril de 2026. Frecuencia en Netflix: Un nuevo episodio cada domingo (con una semana de retraso respecto a Japón).

Personajes confirmados y elenco de voces

Además de la tripulación de los Sombrero de Paja, este arco presenta figuras clave de la tierra de los gigantes:

Monkey D. Luffy: Mayumi Tanaka.

Mayumi Tanaka. Roronoa Zoro: Kazuya Nakai.

Kazuya Nakai. Nami: Akemi Okamura.

Akemi Okamura. Usopp: Kappei Yamaguchi.

Kappei Yamaguchi. Loki (Príncipe de Elbaph): Yuichi Nakamura (famoso por ser la voz de Satoru Gojo en Jujutsu Kaisen ).

Yuichi Nakamura (famoso por ser la voz de Satoru Gojo en ). Gerd: Ayane Sakura.

Ayane Sakura. Road: Ryota Takeuchi.

Ryota Takeuchi. Dorry y Brogy: Los legendarios capitanes gigantes que regresan para guiar a Luffy.

Ficha técnica: ONE PIECE - Arco de Elbaph (2026)