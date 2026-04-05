El capítulo 1156 del anime de “ONE PIECE” se estrenará oficialmente este domingo 5 de abril de 2026. Este capítulo es especialmente significativo, ya que no solo marca el regreso del anime tras el descanso de invierno, sino que también inaugura el Arco de Elbaph y un nuevo formato de emisión estacional para la serie. Aquí te contamos la hora de estreno oficial en la plataforma.

Hora de estreno del capítulo 1156 del anime de “ONE PIECE”

El capítulo 1156 del anime de “ONE PIECE” se estrena este el domingo 5 de abril a estas horas en Latinoamérica y España:

México: 8:30 a.m.

Colombia: 9:30 a.m.

Ecuador: 9:30 a.m.

Venezuela: 10:30 a.m.

Chile: 11:30 a.m.

Argentina: 11:30 a.m.

Perú: 9:30 a.m.

Bolivia: 10:30 a.m.

Paraguay: 11:30 a.m.

Uruguay: 11:30 a.m.

España: 4:30 p.m. (hora peninsular)

Dónde ver el capítulo 1156 del anime de “ONE PIECE”

Para los usuarios en España y Latinoamérica, la plataforma principal para seguir las aventuras de los Sombrero de Paja sigue siendo Crunchyroll, que cuenta con los derechos de transmisión simultánea (simulcast) directamente desde Japón. También se espera que el episodio llegue a Netflix y AnimeBox con unos días de diferencia, según la región.

Cómo verlo en Crunchyroll

Para ver el estreno sin interrupciones y en alta definición, sigue estos pasos:

Cuenta Premium: Asegúrate de tener una suscripción activa (Fan o Mega Fan) para acceder al episodio apenas se publique. Horario: El capítulo suele estar disponible aproximadamente una hora después de su emisión en Japón. Buscador: Simplemente busca “One Piece” en la plataforma y dirígete a la temporada más reciente (Arco de Elbaph).

Link para ver el capítulo 1156 del anime de “ONE PIECE”

Este es el link oficial y legal para ver el capítulo 1156 del anime de “ONE PIECE” en Crunchyroll.

Sinopsis

El episodio 1156, titulado “¡El tan esperado Elbaph! ¡Un gran banquete de reencuentro!”, nos muestra a los Sombrero de Paja dejando atrás los eventos de Egghead para dirigirse a la tierra que Luffy y Usopp han soñado visitar desde hace décadas. Sin embargo, la llegada a la isla de los gigantes no será tan sencilla como parece, y un misterio envolverá a la tripulación antes de que puedan tocar tierra firme.

Lista de personajes

En este inicio de arco, veremos rostros conocidos y la introducción de figuras legendarias:

Monkey D. Luffy: El capitán decidido a conquistar el mar.

El capitán decidido a conquistar el mar. Roronoa Zoro: El espadachín siempre alerta.

El espadachín siempre alerta. Nami: La navegante que enfrentará nuevos retos climáticos.

La navegante que enfrentará nuevos retos climáticos. Usopp: Cumpliendo su sueño de ver a los guerreros de Elbaph.

Cumpliendo su sueño de ver a los guerreros de Elbaph. Sanji, Chopper, Robin, Franky, Brook y Jimbe.

Gigantes de Elbaph: Se espera la aparición de antiguos conocidos como Dorry y Brogy.

De qué trata el arco de Elbaph en “ONE PIECE”

Este episodio marca la transición hacia la Saga Final. Tras descubrir los secretos de Vegapunk, los protagonistas buscan refugio y respuestas en Elbaph, un reino independiente fuera del control del Gobierno Mundial. La trama explorará el lore de los Gigantes, los libros rescatados de Ohara y la conexión de este reino con el Siglo Vacío. Además, la animación promete un salto de calidad gracias al nuevo calendario de producción de Toei Animation.

Tráiler oficial

Ficha técnica