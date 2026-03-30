El universo de “ONE PIECE” sigue expandiéndose y durante el AnimeJapan 2026 se revelaron importantes novedades para el anime basado en el manga de Eiichiro Oda. En el evento se presentó oficialmente el tráiler del esperado arco de Elbaph, una de las historias más anticipadas por los fans de la serie. Además del adelanto, también se confirmó quién será el seiyuu encargado de dar voz a Loki, el misterioso príncipe de los gigantes, un personaje clave dentro de esta nueva etapa de la historia.

Presentan el tráiler oficial del arco de Elbaph en “ONE PIECE”

Durante el panel dedicado a “ONE PIECE” en AnimeJapan 2026, Toei Animation sorprendió a los asistentes con el primer tráiler oficial del arco de Elbaph.

Este nuevo arco llevará a Luffy y a los Sombrero de Paja a la legendaria isla de los gigantes, un lugar que ha sido mencionado durante años en la historia del anime y el manga. El adelanto muestra algunos de los impresionantes paisajes de la isla, enormes ciudades construidas por gigantes y la llegada de la tripulación a este territorio lleno de misterios.

Elbaph es conocido dentro del mundo de “ONE PIECE” como la tierra de los guerreros gigantes, una nación con una cultura basada en el honor, la batalla y la mitología nórdica, lo que promete combates épicos y revelaciones importantes para la trama principal.

Yuichi Nakamura será la voz de Loki en el anime

Junto con el tráiler también se anunció una de las noticias más comentadas por los fans: el seiyuu Yuichi Nakamura interpretará a Loki en el anime de “ONE PIECE”.

Nakamura es uno de los actores de voz más reconocidos de la industria del anime y ha participado en numerosas series populares. Entre algunos de sus papeles más conocidos destacan:

Satoru Gojo en “Jujutsu Kaisen”

en “Jujutsu Kaisen” Hawks en “My Hero Academia”

en “My Hero Academia” Tetsuro Kuroo en “Haikyuu!!”

en “Haikyuu!!” Bruno Bucciarati en “JoJo’s Bizarre Adventure: Golden Wind”

Su participación ha generado gran expectativa entre los seguidores de “ONE PIECE”, ya que Loki es un personaje clave dentro de la historia de los gigantes y su aparición podría tener un impacto importante en los acontecimientos del arco de Elbaph.

Quién es Loki en “ONE PIECE”

Dentro del mundo de “ONE PIECE”, Loki es el príncipe de Elbaph, la poderosa nación de gigantes. El personaje fue mencionado previamente en la historia cuando se reveló que estuvo comprometido con Lola, una de las hijas de Big Mom.

Sin embargo, Lola decidió escapar de ese matrimonio arreglado, lo que provocó tensiones entre Big Mom y los gigantes de Elbaph, una de las razones por las que la emperatriz nunca logró formar una alianza con ellos.

Con la llegada de los Sombrero de Paja a esta isla, los fans esperan que finalmente se conozca la verdadera personalidad de Loki, su papel dentro del reino y su relación con los gigantes más poderosos del mundo de “ONE PIECE”.

Ficha técnica de “ONE PIECE”