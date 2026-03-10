Ya tenemos la fecha confirmada de salida del capítulo 1177 del manga de “ONE PIECE” en donde podremos ver cómo sigue la batalla entre Luffy y Loki en contra de Imu-sama y los gigantes demonios. Aquí te contamos todo lo que tienes que saber.

Fecha del capítulo 1177 del manga de “ONE PIECE”

El capítulo 1177 del manga de “ONE PIECE” saldrá oficialmente este domingo 21 de marzo de 2026 en la web de Manga Plus. Esta información está confirmada por la misma Weekly Shonen Jump.

¿Dónde leer legalmente el manga de “ONE PIECE”?

Vía Manga Plus

La única web oficial en español latino, que cuenta con los derechos del manga de “One Piece”, es Manga Plus, sitio perteneciente a la Editorial Shueisha en donde están todas las series de la Weekly Shonen Jump.

¿Qué pasó en el capítulo anterior de “ONE PIECE”?

El capítulo comienza con una vibrante portada de la Weekly Shonen Jump protagonizada por Luffy y Chopper para promocionar la segunda temporada del live action de Netflix. Tras el estruendo provocado por el ataque de Loki en Elbaph, la acción se traslada a la posición de Franky, Bonney y Lilith. Esta última revela un ingenioso invento de hace 20 años: el Convertidor Omnidrenante (ODC). Lilith explica que Elbaph está saturado de una energía especial, superior a la cola, y utiliza unos discos flotantes para absorber la energía térmica de los incendios forestales, congelando las llamas instantáneamente y salvando así la biblioteca que resguarda la historia de Ohara.

Mientras Nami y Zeus intentan contener el fuego con una lluvia torrencial, aparece Killingham montado sobre un monstruo de pesadilla llamado Lyndwirm. La criatura logra devorar a Zeus, lo que desata la desesperación de Nami. Killingham, con una actitud arrogante y racista similar a la de los Dragones Celestiales, insulta a Jimbe por su raza, provocando la furia de Sanji. En ese momento, Lilith le entrega a Franky la “Super Vega Cola”, un combustible basado en la pasión que potencia sus músculos al nivel de un Pacifista. Franky, Jimbe y Sanji lanzan un ataque combinado devastador que logra someter al monstruo y reventar la máscara de Killingham.

En la villa oeste, la situación es crítica debido a la regeneración constante de los gigantes demonizados por el control de Imu. Dorry y Brogy, en un breve momento de lucidez y para evitar seguir siendo títeres del enemigo, deciden morir con honor y se cortan la cabeza el uno al otro. Sin embargo, tras caer, un fuego oscuro emana de sus cuerpos y ambos regresan a la normalidad, sanos y libres de la maldición. Este sacrificio revela el secreto para salvar a los demás: la demonización solo se deshace si el portador “muere” una vez.

El capítulo concluye con una nota de humor negro y adrenalina. Al comprender que la única forma de salvar a sus camaradas es infligiéndoles heridas mortales, los gigantes de Elbaph recuperan el ánimo de pelea. Zoro, con una sonrisa sarcástica y una sed de combate evidente, bromea sobre lo “incómodo” que se siente al tener que cortar gigantes, mientras el resto de los guerreros se prepara para desatar todo su poder contra los demonios restantes, ahora que no tienen necesidad de contenerse.

Ficha técnica del manga de “ONE PIECE”