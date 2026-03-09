Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
La segunda temporada del live action de “ONE PIECE” se compone de ocho capítulos que prometen una narrativa ágil y llena de adrenalina desde el primer minuto. La travesía comienza con el intenso episodio en “Loguetown”, donde Luffy enfrenta su destino en la plataforma de ejecución antes de zarpar hacia la Reverse Mountain. A medida que avanzan, los títulos sugieren una exploración profunda de los peligros de la Grand Line, pasando por el misterio de “Whisky Peak” y los gigantescos desafíos en “Little Garden”. El nudo emocional de la temporada se concentra en los episodios dedicados a la Isla Drum, que van a abarcar momentos intensos donde conoceremos el pasado de Chopper. Hacia el final, la tensión escala preparando el terreno para el conflicto político que consume a Alabasta. Cada entrega ha sido diseñada para equilibrar el humor característico de la obra de Oda con secuencias de acción de alto presupuesto y efectos visuales de primer nivel. No cabe duda de que esta estructura de ocho partes permitirá a los fans sumergirse por completo en el lore del mundo pirata este martes.
Lista de capítulos de la Temporada 2 del live action de “ONE PIECE”
- Capítulo 1: El principio y el fin
- Capítulo 2: Cómo entrenar a tu ballena
- Capítulo 3: Un Whisky turbio
- Capítulo 4: Grandes problemas en Jardín Pequeño
- Capítulo 5: Encerar, quitar cera
- Capítulo 6: Querida Nami
- Capítulo 7: Doctor reno
- Capítulo 8: Un reino Drum reno-vado
¿Cuándo se estrena oficialmente la Temporada 2 del live action de “ONE PIECE”?
La espera para los fans del Sombrero de Paja ha terminado. La segunda temporada de “ONE PIECE” se estrena oficialmente este martes 10 de marzo de 2026 a través de la plataforma de Netflix. Los ocho episodios que componen esta nueva entrega estarán disponibles de forma simultánea desde las primeras horas de la madrugada (03:00 a.m. hora de Perú), permitiendo que los seguidores realicen un maratón completo del viaje hacia la Grand Line desde el primer día de lanzamiento.
De qué va a tratar la Temporada 2 del live action de “ONE PIECE”
Esta temporada adapta la emocionante saga de Alabasta, comenzando con el arco de Loguetown, donde Luffy enfrenta su destino en la misma plataforma donde murió Gold Roger. Tras cruzar la Reverse Mountain, la tripulación entra oficialmente en la Grand Line, un mar donde las brújulas no funcionan y los peligros son constantes. La trama central seguirá el enfrentamiento contra la organización criminal Baroque Works, mientras los protagonistas conocen a la princesa Vivi y viajan a la isla invernal de Drum en busca de un médico, lugar donde se unirá el carismático reno Tony Tony Chopper.
Lista de personajes del live action de “ONE PIECE”
El elenco combina a los protagonistas ya conocidos con figuras legendarias del manga que hacen su debut en acción real:
- Monkey D. Luffy: Iñaki Godoy
- Roronoa Zoro: Mackenyu
- Nami: Emily Rudd
- Usopp: Jacob Romero
- Sanji: Taz Skylar
- Tony Tony Chopper: Gavin Gomes (Voz/Mo-cap)
- Miss All Sunday: Lera Abova
- Mr. 0: Joe Manganiello
- Miss Wednesday: Charithra Chandran
- Capitán Smoker: Callum Kerr
- Dra. Kureha: Katey Sagal
Ficha técnica de la Temporada 2 del live action de “ONE PIECE”
- Título original: ONE PIECE (Season 2: Into the Grand Line)
- Plataforma de distribución: Netflix
- Showrunners: Matt Owens y Joe Tracz
- Producción ejecutiva: Eiichirō Oda (Autor original), Marty Adelstein y Becky Clements
- Género: Acción, Aventura, Fantasía
- Número de episodios: 8 capítulos
- Localización de rodaje: Ciudad del Cabo, Sudáfrica
- Empresas productoras: Tomorrow Studios y Shueisha