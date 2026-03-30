El anime de “ONE PIECE” finalmente regresa tras varios meses de pausa y lo hará con un episodio muy esperado por los fans. La serie retomará su emisión con el capítulo 1156, que marcará oficialmente el inicio del arco de Elbaph, una de las sagas más anticipadas de la historia creada por Eiichiro Oda. Junto con el anuncio, también se ha publicado la preview oficial del episodio, adelantando algunas de las escenas que veremos cuando la tripulación de los Sombrero de Paja continúe su aventura tras los acontecimientos recientes del anime.

Preview oficial del capítulo 1156 del anime de “ONE PIECE”

Cuándo se estrena el capítulo 1156 del anime de “ONE PIECE”

El capítulo 1156 de “ONE PIECE” se estrenará el domingo 5 de abril de 2026 en la televisión japonesa y posteriormente estará disponible en las plataformas oficiales de streaming que transmiten el anime a nivel internacional.

Este capítulo marcará el regreso del anime después de una pausa de varios meses, lo que ha generado una gran expectativa entre los seguidores de la serie.

El episodio 1156 iniciará oficialmente el arco de Elbaph

El capítulo 1156 del anime adaptará la parte final del capítulo 1126 del manga, lo que dará paso al comienzo del arco de Elbaph.

En esta nueva etapa de la historia, los Sombrero de Paja se adentrarán en la legendaria isla de los gigantes, un lugar que ha sido mencionado desde hace años dentro del universo de “ONE PIECE”. Elbaph es conocido por ser el hogar de los guerreros gigantes más poderosos del mundo, además de tener una gran relevancia dentro de la mitología del manga.

Este arco promete revelar nuevos personajes, conflictos y misterios importantes para la historia final de la serie, por lo que se espera que tenga un peso clave dentro de la trama.