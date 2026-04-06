¡El viaje a la tierra de los gigantes ha comenzado en el anime de “ONE PIECE”! Tras la intensa y caótica huida de Egghead, los Sombrero de Paja finalmente han puesto rumbo a Elbaph. Este arco es uno de los más esperados en la historia de la obra de Eiichiro Oda, prometiendo revelar secretos fundamentales sobre el Siglo Vacío, el Reino Antiguo y el destino de figuras legendarias como Jaguar D. Saul y el enigmático Príncipe Loki.

Lista de capítulos

Con el cambio de formato a emisión estacional en 2026, la numeración continúa de forma oficial:

Capítulo 1155: Final del arco de Egghead (Emitido en diciembre de 2025).

Final del arco de Egghead (Emitido en diciembre de 2025). Capítulo 1156: “¡El tan esperado Elbaph! ¡Un gran banquete de reencuentro!” ( Estreno 5 de abril ).

“¡El tan esperado Elbaph! ¡Un gran banquete de reencuentro!” ( ). Capítulos 1157 - 1168: Correspondientes al primer bloque (cour) de la temporada de primavera.

Lista con fecha de estreno de cada capítulo (Parte 1)

Aquí tienes el calendario confirmado para el primer bloque de episodios del arco de Elbaph:

Capítulo 1156: 5 de abril de 2026

5 de abril de 2026 Capítulo 1157: 12 de abril de 2026

12 de abril de 2026 Capítulo 1158: 19 de abril de 2026

19 de abril de 2026 Capítulo 1159: 26 de abril de 2026

26 de abril de 2026 Capítulo 1160: 3 de mayo de 2026

3 de mayo de 2026 Capítulo 1161: 10 de mayo de 2026

10 de mayo de 2026 Capítulo 1162: 17 de mayo de 2026

17 de mayo de 2026 Capítulo 1163: 24 de mayo de 2026

24 de mayo de 2026 Capítulo 1164: 31 de mayo de 2026

31 de mayo de 2026 Capítulo 1165: 7 de junio de 2026

7 de junio de 2026 Capítulo 1166: 14 de junio de 2026

14 de junio de 2026 Capítulo 1167: 21 de junio de 2026

21 de junio de 2026 Capítulo 1168: 28 de junio de 2026

De qué trata

El arco de Elbaph lleva a Luffy y su tripulación a la isla de los guerreros gigantes. Tras una misteriosa separación al llegar a las costas de la isla, los protagonistas deberán explorar un entorno de proporciones colosales donde nada es lo que parece. La trama explora la cultura vikinga de los gigantes, la jerarquía real de Elbaph y la importancia de la fe en el “Dios del Sol” (Nika).

Quiénes son los personajes principales

Monkey D. Luffy: Emocionado por conocer la tierra de sus héroes.

Emocionado por conocer la tierra de sus héroes. Usopp: El protagonista moral de este arco, buscando convertirse en un “valiente guerrero”.

El protagonista moral de este arco, buscando convertirse en un “valiente guerrero”. Príncipe Loki: El “Príncipe Maldito” de Elbaph, cuya voz es interpretada por Yuichi Nakamura (famoso por ser Gojo en JJK).

El “Príncipe Maldito” de Elbaph, cuya voz es interpretada por Yuichi Nakamura (famoso por ser Gojo en JJK). Dorry y Brogy: Los legendarios capitanes que escoltan a la tripulación.

Los legendarios capitanes que escoltan a la tripulación. Nami y Zoro: Quienes enfrentarán los primeros peligros en el extraño “castillo de bloques”.

Sinopsis oficial de Toei Animation

“¡El horizonte se expande hacia la tierra de las leyendas! Tras el estruendo de Egghead, los Sombrero de Paja arriban a Elbaph, el hogar de los guerreros más fuertes del océano. Entre banquetes gigantescos y misterios que desafían la escala humana, Luffy se prepara para un encuentro destinado que cambiará el curso de la historia. ¡El banquete del reencuentro comienza ahora!”

Formas de verlo

Crunchyroll: Estreno inmediato todos los domingos (disponible en Perú desde las 10:15 a.m.).

Estreno inmediato todos los domingos (disponible en Perú desde las 10:15 a.m.). Netflix: Los episodios llegarán con una semana de diferencia (el capítulo 1156 se estrena el 11 de abril en Netflix).

Los episodios llegarán con una semana de diferencia (el capítulo 1156 se estrena el 11 de abril en Netflix). AnimeBox: Disponible también para ciertas regiones de habla hispana.

Ficha técnica