Durante el AnimeJapan 2026, se revelaron nuevos detalles sobre la continuación del anime de “JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run”. La esperada adaptación del séptimo arco del manga de Hirohiko Araki seguirá avanzando con su Capítulo 2, que formará parte de la llamada “2nd Stage” de la serie. Aunque todavía no se ha confirmado una fecha exacta de estreno, se anunció que esta nueva etapa del anime llegará a Netflix en algún momento de 2026, continuando la historia de la brutal carrera a caballo que cruza Estados Unidos.

La “2nd Stage” llegará a Netflix en 2026

La producción confirmó que la “2nd Stage” de “JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run” se estrenará exclusivamente en Netflix. Esta nueva fase de la historia continuará el desarrollo de la carrera Steel Ball Run, considerada una de las más peligrosas del mundo.

Tras los acontecimientos del primer capítulo, los competidores deberán enfrentar una prueba mucho más dura que pondrá a prueba su resistencia, estrategia y determinación.

Avance oficial del capítulo 2 de “JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run”

750 millas de desierto: el nuevo reto de la carrera

En esta nueva etapa de la competición, los participantes tendrán que atravesar 750 millas de desierto, una de las secciones más implacables de toda la carrera.

Las condiciones extremas, la falta de recursos y los peligros del terreno convertirán este tramo en uno de los más mortales para los competidores. Cada corredor deberá encontrar la manera de sobrevivir mientras continúa luchando por mantenerse en la carrera.

La leyenda de la “Palma del Diablo”

Uno de los elementos más inquietantes que se mencionaron durante el anuncio es la misteriosa “Palma del Diablo”.

Según la historia, en el año 1875, esta amenaza que habita en el desierto aniquiló a un cuerpo de caballería compuesto por 26 soldados. El incidente fue tan brutal que sembró el miedo entre los nativos de la zona, quienes comenzaron a considerar el lugar como un territorio maldito.

Ahora, los participantes de la Steel Ball Run deberán atravesar esa misma región, enfrentándose a los peligros que aún acechan en el desierto.