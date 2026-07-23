La cuenta regresiva para la Gran Parada y Desfile Cívico Militar por Fiestas Patrias 2026 ya comenzó y, con ella, también entran en marcha una serie de cambios en el tránsito de la capital. Como parte de los preparativos para uno de los actos más emblemáticos del aniversario patrio, las autoridades pondrán en marcha un plan de restricciones vehiculares en la avenida Brasil, escenario principal del tradicional desfile. La medida busca facilitar la instalación de la infraestructura necesaria para el evento y garantizar condiciones de seguridad tanto para los participantes como para el público que asistirá a la ceremonia.

La avenida Brasil tendrá circulación restringida

El tramo comprendido entre la avenida De La Policía y la avenida Simón Bolívar permanecerá con acceso limitado mientras se realizan los trabajos previos al desfile. En esta zona se instalarán tribunas, escenarios, espacios para autoridades y otras estructuras indispensables para el desarrollo de la actividad oficial por Fiestas Patrias.

La Municipalidad de Jesús María explicó que estas labores también incluyen el desmontaje de toda la infraestructura una vez concluida la ceremonia, motivo por el cual las restricciones se extenderán durante varios días.

Estas son las fechas del plan de cierres

El cronograma difundido por las autoridades establece que las restricciones comenzarán el jueves 16 de julio de 2026 a las 00:01 horas. Desde ese momento se iniciarán los trabajos logísticos y operativos relacionados con el acondicionamiento de la avenida Brasil.

Las labores culminarán el martes 4 de agosto de 2026 a las 15:00 horas, cuando se prevé concluir el retiro de las estructuras instaladas para la Gran Parada y Desfile Cívico Militar.

Distritos que deberán tomar precauciones

Los principales efectos sobre el tránsito se sentirán en Jesús María y Pueblo Libre, distritos atravesados por el tramo intervenido de la avenida Brasil. En esas zonas podrían registrarse desvíos, congestión vehicular y modificaciones en el recorrido habitual del transporte público y privado.

Por ello, las autoridades recomendaron a los conductores planificar sus desplazamientos con anticipación, utilizar vías alternas y considerar tiempos adicionales de viaje para evitar contratiempos durante el periodo de restricciones.

El objetivo es garantizar un desfile seguro y ordenado

La implementación de este plan forma parte de la organización de uno de los eventos cívico-militares más importantes del calendario nacional, que cada año reúne a miles de asistentes en la capital. El acondicionamiento previo permitirá contar con espacios adecuados para las delegaciones participantes, autoridades e invitados, además de reforzar las medidas de seguridad durante el desarrollo de la ceremonia.

Con estas acciones, las autoridades buscan que la Gran Parada Militar 2026 se lleve a cabo de manera ordenada, por lo que exhortaron a la ciudadanía a mantenerse informada sobre los cierres y respetar las disposiciones de tránsito mientras duren los trabajos de preparación.