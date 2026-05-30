Para miles de familias en Houston, el cierre del año escolar ya se siente en la rutina diaria: las mañanas con entregas de trabajos finales, los correos de las escuelas sobre ceremonias de graduación, las filas en las librerías por útiles devueltos y los grupos de WhatsApp organizando el campamento de verano o el viaje a la playa en Galveston o a San Antonio. Padres que trabajan turnos y abuelos que cuidan nietos, adolescentes que ya piensan en prácticas deportivas o en trabajar medio tiempo, y las asociaciones de padres (PTA) que coordinan rifas y fiestas de fin de curso: todos buscan una misma respuesta práctica y urgente —¿cuándo terminan exactamente las clases del ciclo escolar 2025-2026 en Houston?— porque esa fecha define desde la contratación de cuidado infantil hasta la reserva en destinos populares entre la comunidad hispana, como Kemah Boardwalk o el Rodeo de Houston. A continuación, aclaramos, distrito por distrito, las fechas oficiales y consejos para que las familias hispanas de Houston se anticipen sin sorpresas.

Para padres y estudiantes es crucial conocer cuándo es el último día de clases en Houston (Foto: AFP)

LA FECHA OFICIAL DEL FIN DE CLASES EN HOUSTON ISD

Cuando la mayoría de la gente habla de “escuelas de Houston” suele referirse al Houston Independent School District (HISD), el distrito más grande de la ciudad. Según el calendario oficial 2025-2026 de HISD, el último día de clases para estudiantes será el 4 de junio de 2026. El 5 de junio de 2026 finalizan las labores para maestros y personal.

Días lectivos aproximados: cerca de 180 días, desde agosto de 2025 hasta principios de junio de 2026.

Incluye pausas por feriados federales y vacaciones escolares.

Fechas clave del calendario 2025-2026 de Houston ISD:

Evento escolar Fecha Primer día de clases 12 de agosto de 2025 Último día de clases para estudiantes 4 de junio de 2026 Último día laboral para maestros 5 de junio de 2026

En otras palabras, para las familias dentro de Houston ISD, el verano escolar comienza oficialmente tras el 4 de junio.

NO TODOS LOS ESTUDIANTES EN HOUSTON TERMINAN EL MISMO DÍA

Houston es un área metropolitana con múltiples distritos independientes y redes charter. Eso provoca diferencias en las fechas de cierre: algunos terminan antes, otros más tarde —lo que cambia planes de campamentos, viajes y cuidado infantil.

KIPP Texas – Houston termina primero

Último día de clases para estudiantes: 22 de mayo de 2026.

Aldine ISD también termina antes que HISD

Último día de clases para estudiantes: 28 de mayo de 2026.

Distrito o red escolar Último día de clases 2025-2026 KIPP Texas – Houston 22 de mayo de 2026 Aldine ISD 28 de mayo de 2026 Houston ISD 4 de junio de 2026

La diferencia de días puede parecer pequeña, pero para las familias tiene impacto en la contratación de campamentos locales (many operated by rec centers and churches), cuidado posescolar y en planes tradicionales de la comunidad como los festejos del Día del Padre o las salidas a patinar o comer en un comedor hispano de confianza.

¿POR QUÉ CAMBIAN LAS FECHAS ENTRE DISTRITOS?

Cada distrito escolar de Texas tiene autonomía para fijar su calendario respetando requisitos estatales sobre horas de instrucción. Las variaciones responden a decisiones administrativas y operativas, por ejemplo:

Preferencia por iniciar antes en agosto y terminar en mayo.

Distribuir descansos a lo largo del año para reducir ausentismo.

Días de desarrollo profesional para maestros.

Suspensiones por clima severo (huracanes o tormentas), muy relevantes en temporada de verano en la costa.

Días de recuperación tras emergencias.

Por eso muchas escuelas actualizan el calendario si hay cierres imprevistos; conviene chequear las páginas oficiales.

Los alumnos de las escuelas de Houston están a punto de ingresar a las vacaciones de verano (Foto: AFP) / BRANDON BELL

¿QUÉ DEBEN REVISAR LOS PADRES Y ESTUDIANTES EN HOUSTON?

Si vives en el área metropolitana, confirma el distrito exacto de la escuela de tu hijo porque una misma zona postal puede corresponder a distintos distritos. Algunos de los sistemas más consultados son:

Houston ISD

Aldine ISD

Spring Branch ISD

Cypress-Fairbanks ISD (CFISD)

Fort Bend ISD

KIPP Texas

Harmony Public Schools

Consejos prácticos:

Revisa la web oficial del distrito y la cuenta oficial de la escuela en Facebook/X o Instagram; muchos avisos de último minuto se publican ahí.

Pregunta al conserje o en la oficina de la escuela sobre días de recuperación por clima.

Consulta el calendario del PTA local para eventos de fin de curso y recaudos de fondos.

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