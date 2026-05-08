Comprar una casa en Houston con un gran descuento ya no es un sueño lejano: existe un programa que puede ayudarte a obtener tu vivienda con hasta un 45% menos del precio, siempre que cumplas ciertos requisitos. Esta ayuda está dirigida a familias trabajadoras con ingresos bajos o moderados que quieren dejar de pagar renta y empezar a construir patrimonio, pero que por sí solas no logran juntar la inicial ni cubrir los costos de cierre. En las siguientes líneas te explicamos de qué se trata el programa y qué condiciones debes cumplir para poder calificar.

Familias de bajos ingresos en Houston pueden acceder a casas con gran descuento (Foto: Freepik)

EL PROGRAMA QUE PERMITE COMPRAR UNA CASA EN HOUSTON CON HASTA 45% DE DESCUENTO

Ahora sí es posible comprar una casa en Houston con hasta 45% de descuento gracias a Orchard Place, un nuevo desarrollo de vivienda pensado como oportunidad de compra accesible para familias de ingresos bajos o moderados en el área del condado de Harris. Forma parte de un programa de “homeownership” impulsado por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario del condado dentro de su iniciativa de Construcción de Vivienda Unifamiliar Nueva.

En otras palabras, no es solo un vecindario con casas nuevas, sino un proyecto diseñado específicamente para que más personas puedan ser dueñas de su vivienda a través de precios reducidos y/o apoyo financiero ligado a programas públicos locales.

Así es Orchard Place, el desarrollo en Houston con casas hasta 45% más accesibles (Foto: IA de Freepik)

¿CÓMO SON LAS CASAS CON HASTA 45% DE DESCUENTO?

Estas casas están ubicadas en Pasadena, junto a la carretera estatal 225, entre Houston y Deer Park, en el sureste del condado de Harris. Está a poca distancia del centro de Houston.

“Orchard Place refleja la vibrante herencia y la escena cultural de Pasadena. Gracias a su conveniente ubicación, los residentes disfrutan de fácil acceso a los servicios locales y a la dinámica vida de la ciudad, a la vez que experimentan la comodidad y el encanto de un vecindario unido”, publicó Harris County Housing & Community Development.

En total son 54 viviendas tipo townhome, las cuales contarán con tres habitaciones, dos baños y medio, cochera privada y tamaños que van desde los 1,496 hasta los 1,920 pies cuadrados. En el siguiente cuadro, más detalles de cada uno de los cinco tipos de unidades.

Tipo de unidad Nro. de unidades Pies cuadrados Habitaciones Baños Garaje A 6 1,496 3 2.5 2 B 12 1,822 3 2.5 2 C 12 1,781 3 2.5 2 D 12 1,714 3 2.5 2 E 12 1,920 3 2.5 2

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA CALIFICAR?

Para poder calificar a estas viviendas de precio accesible, los compradores tienen que cumplir con ciertas condiciones económicas que marca el programa. Estas son:

El pago mensual de la casa no debe representar más del 39% de los ingresos del hogar.

La suma de todas las deudas (auto, tarjetas, préstamos estudiantiles, manutención, etc.) no puede superar el 42% de lo que ganan.

Estar al corriente con la manutención de hijos, no tener impuestos de propiedad atrasados ni hipotecas o gravámenes pendientes que no se puedan saldar.

La persona beneficiaria debe vivir en la casa y usarla como residencia principal por al menos 10 años.

¿CÓMO POSTULAR?

La solicitud se puede hacer de forma gratuita y en español a través de este enlace. Una vez que ingreses, debes completar toda la información que te solicitan.

Orchard Place forma parte de una iniciativa pública de “homeownership” que combina precios reducidos y apoyo financiero para hacer más accesible la compra de casa en el área de Houston (Foto: Freepik)

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!