Al borde de la singularidad

Mientras en el Perú la discusión sobre la inteligencia artificial se limita a debates escolares sobre plagio o al uso de asistentes básicos de oficina, recientes informes señalan que esta tecnología ha pisado el acelerador a fondo. Mayo del 2026 podría ser recordado como el punto de inflexión en el que esta industria demostró viabilidad financiera y autonomía científica, que repercutirán fuertemente en nuestra economía.

Según proyecciones de The Wall Street Journal, Anthropic registrará este trimestre sus primeros beneficios operativos, con ingresos estimados en 10,900 millones de dólares. Una cifra que duplica lo registrado a inicios de año. Este crecimiento histórico redefine los cálculos financieros del sector, pues ya no dependería del financiamiento de pérdidas indefinidas, sino que empezaría a proyectar retornos tangibles con miras a las próximas salidas a bolsa de OpenAI y de la propia Anthropic. El motor de este hito es Claude Code, una herramienta para desarrolladores que alcanzó ingresos de 1,000 millones de dólares en menos de seis meses.

Por supuesto, el camino no está libre de baches, ya que la alta concentración de ingresos expone a la firma a guerras de precios con Microsoft y OpenAI. Además, el consumo desmedido de datos por parte de estos agentes autónomos ha terminado con el paradigma de las tarifas planas baratas. El costo real de ejecutar estos sistemas a escala es tan alto que incluso Microsoft canceló las licencias de sus propios empleados para contener el gasto, lo cual aceleró la migración global hacia la facturación por uso real.

Respecto a los servicios al consumidor, en Google I/O se acaba de anunciar que Gemini alcanzó los 900 millones de usuarios activos mensuales. En este evento se presentó un cambio radical en la experiencia de usuario, ya que el buscador tradicional se repotencia gracias a agentes que trabajan en segundo plano de forma continua. Al mismo tiempo, herramientas como Cursor Composer 2.5 demuestran que modelos medianos pueden igualar el rendimiento de los sistemas más gigantescos a una fracción de su costo, confirmando la tesis de eficiencia que introdujo DeepSeek.

Pero el verdadero salto evolutivo se está dando en los laboratorios científicos. Según Nature, OpenAI anunció que un modelo de razonamiento de propósito general refutó la conjetura de Erdős, un problema geométrico sin resolver desde hace ochenta años. Este logro se suma a otros avances recientes, como los desarrollos de Google DeepMind en dinámica de fluidos, vinculados a las ecuaciones de Navier-Stokes, y los hitos de AlphaFold en el estudio de proteínas.

La tecnología ya no solo procesa información existente, sino que produce conocimiento científico autónomo. Así, entramos en la era de la automejora recursiva, en la que la inteligencia artificial se utiliza para automatizar el desarrollo de sus sucesores. En este frente, científicos como Andrej Karpathy (quien acaba de unirse a Anthropic) ya entrenan a los modelos para que lideren de forma autónoma la investigación y el preentrenamiento de la próxima frontera tecnológica. Como bien señaló Demis Hassabis, CEO de Google DeepMind: “Estamos parados en las faldas de la singularidad”.

Frente a esta aceleración, las barreras políticas se desmoronan porque la innovación avanza más rápido que las leyes. En el plano geopolítico, los asesores de la Casa Blanca frenaron regulaciones federales bajo el argumento de que cualquier control excesivo entregaría la victoria tecnológica a China.

Esta carrera deja al Perú en una posición extremadamente vulnerable. Nuestra histórica falta de inversión en investigación y desarrollo abre una brecha que pronto será imposible de cerrar. Si la riqueza del futuro inmediato será generada por sistemas que se mejoran autónomamente a la velocidad de la luz, seguir siendo espectadores complacientes, con regulaciones a medias tintas y estrategias sin financiamiento, no es una opción sostenible. Esta ola nos forzará a reinventar nuestra matriz productiva y el sistema educativo. De lo contrario, la corriente global nos condenará a la irrelevancia absoluta. No podemos continuar como un país primario exportador en un mundo gobernado por la superinteligencia.