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Al borde de la singularidad

“La tecnología ya no solo procesa información existente, sino que produce conocimiento científico autónomo”.

    Francisco Miró Quesada Westphalen
    Por

    Periodista y docente

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    Resumen

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    Mientras en el Perú la discusión sobre la inteligencia artificial se limita a debates escolares sobre plagio o al uso de asistentes básicos de oficina, recientes informes señalan que esta tecnología ha pisado el acelerador a fondo. Mayo del 2026 podría ser recordado como el punto de inflexión en el que esta industria demostró viabilidad financiera y autonomía científica, que repercutirán fuertemente en nuestra economía.

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