El Comercio
·
opinion
·
columnistas

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Añadir El Comercio como fuente preferida en

¡Magnífica inventiva!

“El texto reafirma la legitimidad de la iniciativa privada y reconoce el rol positivo de la empresa en la generación de la prosperidad”.

    Maite Vizcarra
    Por

    Tecnóloga, @Techtulia

    Escuchar
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Foto: AFP / magnific.com)
    (Foto: AFP / magnific.com)

    “La innovación tecnológica puede ser, en cierto modo, una forma humana de participación en el acto divino de la creación”. Con una frase así, resulta difícil interpretar la encíclica “Magnifica humanitas” de León XIV como una condena a la inteligencia artificial o al emprendimiento tecnológico. Más bien, el documento parece intentar algo bastante más complejo: reconciliar la velocidad de la innovación con una vieja discusión sobre el poder económico y los límites de la prosperidad.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.