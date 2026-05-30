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Cuando comer deja de ser natural

“Necesitamos más educación y menos juicios. Para mí, comer debería ser un acto de cuidado, no de miedo”.

    Ximena Mere Torre
    Por

    Estudiante de Nutrición en la UPCH

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    Para perder grasa y ganar músculo, es clave combinar una alimentación rica en proteína y ejercicios de fuerza. Foto: Istock.
    Para perder grasa y ganar músculo, es clave combinar una alimentación rica en proteína y ejercicios de fuerza. Foto: Istock.

    Hoy no solo comemos por hambre; comemos por estrés, por frustración o por comparación y, muchas veces, porque las redes sociales nos lo dicen. Basta abrir Instagram o TikTok para encontrar dietas rápidas, cuerpos “perfectos” y reglas sobre qué está bien o mal comer. En mi opinión, las redes sociales han transformado la alimentación de un acto natural en una fuente de ansiedad y presión constante.

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