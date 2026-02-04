Facebook cumple 22 años: el experimento universitario que terminó organizando el mundo

Este 4 de febrero de 2026 se cumplen 22 años desde que un estudiante de Harvard llamado Mark Zuckerberg lanzó TheFacebook, un directorio universitario que terminó convirtiéndose en la red social más influyente del planeta. Lo que empezó como una plataforma cerrada para estudiantes pasó a redefinir la comunicación, el comercio digital y el consumo de información a escala global.

La apuesta inicial fue clara: identidad real y escasez. En un internet dominado por perfiles caóticos como MySpace, Facebook optó por un diseño sobrio y el uso de nombres reales, además de exigir correos universitarios para acceder. Esa exclusividad impulsó la demanda. El gran quiebre llegó en 2006 con la apertura al público y el lanzamiento del News Feed, una función duramente criticada en sus inicios, pero que disparó la interacción al mostrar en tiempo real la actividad de los contactos.

El siguiente salto fue comercial. La introducción del botón “Me gusta” en 2009 permitió a la plataforma mapear preferencias con un nivel de detalle inédito, lo que atrajo a los anunciantes hacia la segmentación basada en comportamiento. Ya en la década de 2010, con el auge del móvil, la empresa giró a una estrategia mobile-first y consolidó su poder mediante adquisiciones clave como Instagram (2012) y WhatsApp (2014), además de replicar funciones de rivales para frenar su crecimiento.

Vista aérea de la sede principal de Meta con el famoso letrero a la vista. Tomada con un DJI Mavic 3 Classic; captura de pantalla de un video. / Creative Commons

Ese avance también trajo turbulencias. En 2018, el escándalo de Cambridge Analytica expuso el uso indebido de datos de millones de usuarios y derivó en una multa récord de la Comisión Federal de Comercio (Federal Trade Commission). A ello se sumaron los cambios de privacidad de Apple en 2021, que golpearon los ingresos publicitarios, y una fuerte caída bursátil en 2022, tras la apuesta por el metaverso y el cambio de nombre a Meta.

La recuperación llegó con ajustes internos y un giro estratégico hacia la inteligencia artificial. Desde 2023, la compañía redujo costos y reforzó su estructura, mientras impulsó modelos abiertos como Llama, que la posicionaron como un actor central en el ecosistema de IA. En paralelo, en noviembre de 2025, un fallo del juez James Boasberg desestimó que Meta tenga un monopolio en redes sociales, al considerar la competencia de plataformas como TikTok y YouTube.

Hoy, pese al envejecimiento de su base de usuarios, Facebook sigue siendo la aplicación más usada del mundo, con más de 3.000 millones de usuarios mensuales. A 22 años de su fundación, la red social que nació en un dormitorio universitario se ha transformado en una empresa tecnológica centrada en la IA, con Zuckerberg aún al mando y un “grafo social” más influyente —y complejo— que nunca.