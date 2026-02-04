Facebook cumple 22 años: el experimento universitario que terminó organizando el mundo

Escuchar
Lo que empezó como un directorio estudiantil se convirtió en la infraestructura que hoy conecta, ordena y monetiza la vida digital global. (Foto: composición)

Por Redacción EC

Este 4 de febrero de 2026 se cumplen 22 años desde que un estudiante de Harvard llamado Mark Zuckerberg lanzó TheFacebook, un directorio universitario que terminó convirtiéndose en la red social más influyente del planeta. Lo que empezó como una plataforma cerrada para estudiantes pasó a redefinir la comunicación, el comercio digital y el consumo de información a escala global.

