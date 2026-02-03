España prohibirá acceder a redes sociales a menores de 16 años

Escuchar
El mandatario señaló que las plataformas deberán adoptar medidas de control efectivas y barreras reales que funcionen para impedir ese acceso a los menores. (Foto referencial: Freepik)

Por Agencia EFE

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este martes que España prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años y adoptará otras medidas para aumentar el control de las plataformas digitales y que sus directivos tengan que asumir responsabilidades por las infracciones en sus redes.

