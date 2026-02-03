No más botones: Sony trabaja en un mando táctil para PlayStation

Escuchar
/ Sony
Por Agencia Europa Press

Sony ha patentado un nuevo diseño para los mandos de PlayStation caracterizado por tener una pantalla táctil en vez de botones físicos, para que los jugadores puedan personalizar cada dispositivo.

