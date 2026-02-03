No más botones: Sony trabaja en un mando táctil para PlayStation

Sony ha patentado un nuevo diseño para los mandos de PlayStation caracterizado por tener una pantalla táctil en vez de botones físicos, para que los jugadores puedan personalizar cada dispositivo.

La patente, que fue presentada por Sony Interactive Entertainment LLC en febrero de 2023 y concedida la semana pasada en Estados Unidos, hace referencia a “dispositivos y métodos para un mando de videojuegos” y muestra el diseño de un mando sin botones pero con un sistema óptico para detectar pulsaciones, tocar, pulsar, deslizar o pellizcar.

Este prototipo de mando reemplazaría a los botones tradicionales por una pantalla en la que se pueden añadir las crucetas, los ‘joysticks’ y los botones de cuadrado, triángulo, círculo y equis. También permitiría al usuario poder elegir la posición dentro del mando, así como su tamaño.

Según la patente, este mando está enfocado a ofrecer una mayor comodidad y accesibilidad, con un diseño que se adapta a cada mano, permitiendo incluso invertir la posición estándar de los botones.

“A menudo, los mandos se adhieren a una interfaz parecida con una cruceta de direcciones a la izquierda y otros botones al otro lado. Uno de los inconvenientes de los diseños existentes puede ser esta configuración fija. Puede ser demasiado pequeña o demasiado grande para el usuario”, ha explicado Sony en el documento de la patente, filtrado por xleaks7.

Respecto al futuro del prototipo, al tratarse de una patente, existe la posibilidad de que el mando finalmente no se materialice. Por el momento Sony no ha hecho ningún anuncio oficial y el registro de la patente es fruto de la investigación de la compañía por innovar en los mandos de cara a futuras consolas.