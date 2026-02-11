Escuchar
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

00:0000:00

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

OpenAI está probando con mostrar avisos contextuales en las cuentas gratis y Go de ChatGPT en Estados Unidos; por ahora se pueden desactivar. (Foto: MARCO BERTORELLO / AFP)
OpenAI está probando con mostrar avisos contextuales en las cuentas gratis y Go de ChatGPT en Estados Unidos; por ahora se pueden desactivar. (Foto: MARCO BERTORELLO / AFP)
Por Agencia AFP

ChatGPT, el modelo conversacional de inteligencia artificial (IA) más utilizado del mundo, empezó el lunes unafase de prueba para integrar publicidad,indicó la empresa estadounidense OpenAI en su blog, una novedad que debería generar nuevos ingresos en una industria muy costosa.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Latam-GPT, el modelo latinoamericano de IA: “Hay entusiasmo de la gente por la tecnología, pero los gobiernos no sintonizan con esa necesidad”
Latinoamérica

Latam-GPT, el modelo latinoamericano de IA: “Hay entusiasmo de la gente por la tecnología, pero los gobiernos no sintonizan con esa necesidad”

ChatGPT incorpora publicidad en las cuentas gratuitas y en su plan de menor costo
Inteligencia Artificial

ChatGPT incorpora publicidad en las cuentas gratuitas y en su plan de menor costo

Estudio advierte sobre los riesgos de usar chatbots de IA para buscar consejos médicos
Inteligencia Artificial

Estudio advierte sobre los riesgos de usar chatbots de IA para buscar consejos médicos

Latam-GPT, la IA que busca romper prejuicios sobre América Latina
Inteligencia Artificial

Latam-GPT, la IA que busca romper prejuicios sobre América Latina