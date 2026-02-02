En un momento en que la tecnología está presente en prácticamente todos los aspectos de la vida, muchos viajeros se preguntan si resulta confiable usar inteligencia artificial (IA) para planificar unas vacaciones. Herramientas como ChatGPT se han vuelto muy populares para buscar ideas, planificar itinerarios y descubrir destinos ocultos; sin embargo, se suele pasar por alto que estas plataformas no siempre ofrecen información actualizada o precisa.

Cathy Diercksen, agente independiente de Marvelous Mouse Travels, explicó que el sector turístico ha cambiado mucho desde que comenzó a trabajar como asesora de viajes hace una década.

“Todos los proveedores usan tecnologías diferentes, lo que puede ser un problema para la gente porque no está acostumbrada a cómo se actualizan las cosas. Por ejemplo, los sistemas de Disney cambian todo el tiempo”, señaló Diercksen en conversación con People.

La experta añadió que lo mismo ocurre con los cruceros. “Los cruceros, lo mismo. ¿Cuándo tienes que hacer el check-in? ¿Cuándo debes reservar tus comidas? Todo está basado en tecnología”, explicó.

Cathy Diercksen, agente independiente de Marvelous Mouse Travels, advierte que muchas plataformas de IA muestran información desactualizada sobre reservas, sistemas y fechas clave. (Foto: Cathy-Marvelous Mouse Travels / Facebook)

Por eso, quien no está familiarizado con estas plataformas puede perder información clave.

Diercksen advirtió que, sin una guía clara, los viajeros pueden pasar por alto fechas importantes. “Si no estás al día con la tecnología, no sabes dónde buscar o no te orientan sobre cuándo dar cada paso, podrías perderte cosas de tu crucero o de tus vacaciones, fechas muy importantes”, afirmó.

Sobre el uso de herramientas como ChatGPT, la agente recomienda verlas solo como un punto de partida: “Si no sabes a dónde quieres ir, qué quieres hacer, si prefieres un crucero o un todo incluido para tu familia, tu viaje o tu luna de miel, es una buena guía”.

No obstante, destacó que la información no siempre es correcta. “No siempre es exacta”, advirtió, por lo que sugiere buscar la asesoría de un profesional.

Según la experta, la IA puede ser útil como punto de partida para definir destinos o tipos de viaje, pero para obtener datos precisos lo ideal es recurrir a un profesional. (Foto referencial: Freepik)

“Recibo muchos mensajes de personas que dicen: ‘Oh, vi esto en ChatGPT’. Incluso con Disney, todavía aparece información antigua sobre Genie+, un sistema que ya no se usa”, explicó, señalando que estos errores pueden generar confusión.

Finalmente, Diercksen contó que ha visto a visitantes intentar seguir itinerarios creados por IA dentro de los parques de Disney, solo para descubrir que no eran correctos.

Aunque reconoce su utilidad al momento de buscar ideas, la experta concluyó: “Me gusta como punto de partida. Pero si quieres datos reales, necesitas acudir a un profesional de viajes”.

Cada vez más personas utilizan IA para planear un viaje

El uso de la inteligencia artificial para planificar viajes experimentó un crecimiento notable, duplicando su alcance del 4% al 8% en el último año según un artículo de la BBC. Una encuesta de la asociación de viajes ABTA concluyó que esta tecnología es muy popular entre los turistas más jóvenes, aunque todavía se sitúa lejos de métodos tradicionales como las búsquedas generales en Internet o las recomendaciones de amigos y familiares.

La industria ve en la IA tanto un reto como una oportunidad. Empresas como Expedia y Booking.com ya colaboran con OpenAI para integrar chatbots en sus procesos de reserva; sin embargo, existe cierto escepticismo sobre la “calidad y confiabilidad” de la información generada, ya que menos de una quinta parte de los viajeros se siente cómodo dejando sus vacaciones totalmente en manos de un algoritmo.

Para viajeros experimentados, la IA sirve como un “punto de partida fácil” para obtener ideas rápidas, como destinos con climas específicos, pero para viajes complejos o en regiones que requieren mayor seguridad, como Centroamérica, los usuarios siguen prefiriendo el conocimiento experto y especializado que solo puede ofrecer un agente de viajes que conozca el terreno a la perfección.

Empresas como Expedia y Booking.com ya colaboran con OpenAI para integrar chatbots en sus procesos de reserva. (Foto: MARCO BERTORELLO / AFP)

En términos generales, el sector turístico muestra una recuperación sólida, alcanzando niveles de actividad previos a la pandemia con un 87% de personas tomando vacaciones. España se mantiene como el destino preferido a nivel mundial, seguida por Francia e Italia, demostrando que el deseo de viajar supera las cifras de años anteriores a pesar del contexto económico.

Finalmente, el informe destaca los esfuerzos del sector frente a la inestabilidad global. A pesar de los conflictos geopolíticos y los desastres naturales, la gran mayoría de los encuestados afirma que estos eventos no modificaron sus planes de viaje.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!