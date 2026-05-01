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Petro-Perú señala que el mayor precio del crudo y las gasolinas ha impulsado sus gananacias.
Petro-Perú señala que el mayor precio del crudo y las gasolinas ha impulsado sus gananacias.
Por Juan Saldarriaga

Petro-Perú cerró el primer trimestre del 2026 con una utilidad neta de US$133,2 millones, su primer resultado positivo trimestral de los últimos cuatro años, tras el obtenido en enero-marzo del 2022 (US$111 millones).

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