Petro-Perú cerró el primer trimestre del 2026 con una utilidad neta de US$133,2 millones, su primer resultado positivo trimestral de los últimos cuatro años, tras el obtenido en enero-marzo del 2022 (US$111 millones).

Así lo dio a conocer hoy la petrolera estatal en información publicada en el portal de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

La empresa explicó que este resultado positivo se debió a dos factores. Por un lado, a la “tendencia al alza de precios internacionales del crudo”, que favoreció la realización de inventarios de productos terminados (diésel y gasolinas), lo que le permitió “obtener mayores márgenes entre los precios del crudo y sus derivados”.

Y, por otro lado, a los menores gastos de operación y ventas asociados, principalmente, a la finalización de los contratos de licencia temporales de los lotes I y VI, en Talara, que venía administrando desde el 2023.

No obstante, advirtió que viene sufriendo una fuerte reducción en los niveles de venta de combustibles en el mercado interno, la cual está asociada a la falta de capital para comprar crudo y “a las paradas programadas de algunas unidades” de la Refinería de Talara por motivo de mantenimiento.

Cabe señalar que Roger Arévalo, presidente de Petro-Perú, indicó hace pocos días que la participación de la estatal en el mercado de hidrocarburos asciende actualmente al 15%, “cuando antes tenía el 55%”.

Petro-Perú manifestó, asimismo, que supervisa las proyecciones de flujo de efectivo para asegurar que haya suficiente liquidez para cubrir las necesidades operacionales.

“En ese sentido, la compañía considera que las líneas de crédito que se mantienen a la fecha y los flujos de efectivo de sus actividades de operación le permitirán atender las necesidades inmediatas”, dijo.

Y añadió que el incremento de sus márgenes de ganancia, como el obtenido a marzo 2026, le permitirán mantener suficiente efectivo para atender sus obligaciones, y mejorar la gestión del capital de trabajo en el mediano plazo.

Si esto es cierto, ¿por qué entonces solicita US$2.000 millones al Gobierno para el pago de proveedores y compra de crudo?