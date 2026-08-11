Al cierre del 2026 el sector inmobiliario registraría una tasa de crecimiento de doble dígito, siguiendo la tendencia del sector construcción, el cual crecería alrededor de 9,4% para este año, informó Scotiabank en su Reporte Semanal.

“Nuestra proyección se basa en el crecimiento que prevemos en la colocación de Nuevos Créditos Hipotecarios (NCH), el cual registraría un máximo histórico este año”, se lee en el reporte.

Este escenario se explicaría en mayor medida por la mayor venta de viviendas en Lima, así como también por la recuperación en la colocación de créditos para viviendas sociales, luego de tres años consecutivos de caída.

El resultado positivo al cierre del 2026 estaría explicado por la reducción gradual de la tasa de crédito hipotecario, permite menores cuotas de pago, asociado al desempeño del rendimiento del bono a 10 años en soles -referencia para créditos de largo plazo.

Asimismo, la relativa estabilidad de los precios de materiales de construcción, aumentó 1,8% en el primer trimestre del 2026, también habría permitido el desarrollo de nuevos proyectos inmobiliarios. En esta misma línea, el menor nivel del tipo de cambio sol-dólar en los últimos meses ha reducido el valor de las viviendas en términos de soles, las viviendas se ofertan básicamente en dólares. Finalmente, la mejora del empleo formal y la mejora de los ingresos estarían influyendo en la decisión de compra.

“En términos desagregados, al cierre del 2026 proyectamos que la colocación de NCH crezca alrededor del 10%, creciendo por tercer año consecutivo, sumando poco más de 45 mil créditos (41,057 créditos en el 2025)”, agregó el informe.

De concretarse esta cifra superaría el número de créditos hipotecarios récord colocado en el 2021 (43,882). “Como mencionamos, este resultado se vería impulsado por la venta de nuevas viviendas en Lima, la cual prevemos crezca cerca del 15% al cierre del 2026, colocándose poco más de 28 mil unidades, proyección propia en base a cifras de la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (CODIP)”, remarcó el reporte.

A ello se sumaría la recuperación en la venta de viviendas sociales, dado que el desembolso de créditos bajo el programa de Nuevo Crédito Mivivienda (NCMV) superaría ligeramente el nivel alcanzado en el 2025, 9,157 créditos, año en que las colocaciones cayeron 2%, siendo la cifra anual más baja desde el 2020 (pandemia).

Desempeño durante el primer semestre del 2026

Durante el primer semestre del 2026 la colocación de NCH sumó 22.743 créditos, cerca de 12% más respecto al 1S25, según cifras de la SBS. El resultado del primer semestre supera el récord semestral anterior de 21,987 créditos del segundo semestre del 2021. En esta misma línea, la cifra de marzo de este año fue la colocación mensual más alta desde marzo del 2021, sin tomar en cuenta el rebote post pandemia de julio de 2020, según cifras de la SBS.

Por su parte, la venta de viviendas en Lima Metropolitana alcanzó 15,477 unidades en el primer semestre del 2026, 26% más respecto al primer semestre del 2025, según información de CODIP. Esta evolución positiva habría estado sustentada en menores tasas de interés promedio de crédito hipotecario bancario, se ubicó en 7,8% a finales de julio, que reduce la cuota mensual de pago, relativa estabilidad en el precio de departamentos, precio de viviendas creció 1,1% en el primer trimestre según el BCR, menor tipo de cambio sol-dólar en los últimos meses, reduciendo precios de venta en soles y mejora del empleo e ingresos, especialmente en el sector privado.

A ello se suma la recuperación en el desembolso de créditos NCMV, entre crédito Mivivienda y Servicio CRC, para el último tramo de valor de viviendas sociales, colocando 4,399 créditos en el primer semestre del 2026, 5% más respecto al primer semestre del 2025. “Así, luego de tres años consecutivos de caída prevemos que en el 2026 se supere el nivel de colocaciones del 2025 dado que finalizada la temporada electoral no hubo cambios significativos en la política económica del país”, finalizó Scotiabank.