Venta de viviendas en Lima fue de poco más de 15 mil unidades en el primer semestre del 2026, 26% más respecto al primer semestre del 2024. FOTO: GEC.
Venta de viviendas en Lima fue de poco más de 15 mil unidades en el primer semestre del 2026, 26% más respecto al primer semestre del 2024. FOTO: GEC.
Por Redacción EC

Al cierre del 2026 el sector inmobiliario registraría una tasa de crecimiento de doble dígito, siguiendo la tendencia del sector construcción, el cual crecería alrededor de 9,4% para este año, informó Scotiabank en su Reporte Semanal.

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