El Jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Dr. Gaspar Morán Flores informó que, en marzo de 2026, el consumo interno de cemento aumentó en 17,86%, respecto a similar mes del año 2025. Asimismo, dio a conocer que, durante el primer trimestre de este año, este indicador acumuló un crecimiento de 14,36%.

Con relación al resultado reportado en el mes de análisis, precisó que este desempeño se sustentó en el dinamismo de la ejecución de obras de vivienda e infraestructura de empresas del sector privado, así como de autoconstrucción de viviendas.

Producción del sector Pesca disminuyó 12,51%

En el tercer mes del presente año, el sector Pesca se redujo en 12,51%, con relación a similar mes del año anterior, ante la menor extracción de especies de origen marítimo (-9,09%) destinado al consumo humano indirecto (harina y aceite de pescado), principalmente de anchoveta, que registró captura de 3 097 toneladas, y que frente a las 56 543 toneladas observadas en marzo 2025 significó una disminución de 94,5%. La pesca de anchoveta del mes de análisis tuvo como procedencia la zona sur, caracterizada por una menor presencia de este recurso.

En cambio, la pesca marítima para consumo humano directo creció 2,76%, principalmente destinadas al consumo en estado fresco (8,2%) y para enlatado (1,8%). Por otro lado, la pesca continental se redujo 30,61%, debido al menor volumen desembarcado de especies para consumo en estado fresco (-27,7%) y para congelado (-49,0%).

Producción del Subsector hidrocarburos se redujo en 35,41%

Durante el mes de estudio, el subsector hidrocarburos se contrajo 35,41%, en comparación con marzo de 2025. Este desempeño desfavorable estuvo asociado a la menor producción de líquidos de gas natural (-44,8%), gas natural (-38,9%) y de petróleo crudo (-18,3%).

La menor producción de líquidos de gas natural estuvo influenciada por la drástica contracción de la producción de la empresa Pluspetrol Peru Corporation (lotes 56 y 88), ante la rotura del ducto de Camisea que obligó a suspender temporalmente su transporte hacia la Planta de Fraccionamiento de Pisco. En paralelo, disminuyó Repsol (lote 57), Petroperú (lote Z-69) y OIG Perú (lote X), a lo cual se sumó la inactividad en los lotes II y VI.

Además, se reportó una menor extracción de petróleo crudo en Petrotal Perú (lote 95), OIG Perú (lote X), Olympic (lotes VII y XIII), UNNA Energía (lote IV), Ucawa Energy (lote 131) y Corporación del Sur (lote V); asimismo, de la ausencia de producción en los lotes II, VI, XV y XX.

Producción del subsector electricidad presentó una variación positiva de 1,70%

En marzo de este año, el subsector electricidad creció en 1,70%, con relación a igual mes del año 2025, comportamiento que se explicó por el desempeño positivo en la generación de energías de origen hidroeléctrica (2,4%) y de origen renovable eólica-solar (37,5%). Sin embargo, se redujo la generación de energía de origen termoeléctrica (-8,5%).

Entre las principales empresas que aumentaron su producción figuran: Termochilca S.A., La Virgen S.A.C., Orazul Energy Perú S.A., Chinango S.A.C., Fenix Power Perú S.A. y Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A. No obstante, las empresas que redujeron su producción fueron Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A., Electroperú S.A., Kallpa Generación S.A., Energía Renovable del Sur S.A., Orygen Perú S.A.A., entre otras.

Se incrementó gasto de inversión del Gobierno en 17,76

El Gasto de Inversión del Gobierno General (S/ 5 172 millones) aumentó en 17,76%, respecto a marzo 2025, como resultado de la mayor inversión en construcción de obras públicas realizadas en los tres ámbitos de gobierno; adicionalmente, subió la adquisición de maquinaria y equipo realizado por el gobierno nacional.

A su vez, el Gasto de Consumo del Gobierno General alcanzó el monto de S/ 11 877 millones, incrementándose en 11,61%, en términos nominales, con relación a similar mes del año 2025.

Otorgamiento de créditos de consumo se incrementaron en 11,17%

En marzo 2026, los créditos de consumo se ubicaron en S/81.137 millones y mostraron un crecimiento de 11,17%, respecto a similar mes del año anterior. Además, los créditos hipotecarios ascendieron a S/72. 468 millones, presentando un aumento de 7,01%, en comparación con marzo de 2025.

También mostraron comportamiento positivo los créditos otorgados a corporaciones, grandes, medianas, pequeñas y microempresas, al totalizar S/223.104 millones y mostrar un incremento de 4,48%, con relación a igual mes del año 2025.

Por otro lado, la colocación de tarjetas de crédito de la banca múltiple alcanzó 6 964 mil unidades y registraron una variación positiva de 9,08%, en comparación con igual mes del año anterior.

Monto total importado creció en 20,32%

Durante el tercer mes del presente año, el monto total importado ascendió a US$5.984 millones y presentó una variación positiva de 20,32%, en comparación con el valor registrado en marzo de 2025.

Del mismo modo, la importación de materias primas y productos intermedios se situó en US$2.909 millones, cifra superior en 22,26%, con relación al nivel importado en marzo de 2025. Seguido de la importación de bienes de capital y materiales de construcción que totalizó US$1.754 millones y aumentó 19,21%, en comparación con el mismo mes del año 2025.

Adicionalmente, presentó comportamiento favorable la importación de bienes de consumo al llegar a US$1.321 millones y presentar un crecimiento de 17,68%, con relación al valor registrado en el mismo mes del 2025.