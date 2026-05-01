Resumen

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Durante el primer trimestre de este año, este indicador acumuló un crecimiento de 14,36%. (Foto: Andina)
Durante el primer trimestre de este año, este indicador acumuló un crecimiento de 14,36%. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Dr. Gaspar Morán Flores informó que, en marzo de 2026, el consumo interno de cemento aumentó en 17,86%, respecto a similar mes del año 2025. Asimismo, dio a conocer que, durante el primer trimestre de este año, este indicador acumuló un crecimiento de 14,36%.

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