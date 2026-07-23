Líbano se vio involucrado en la guerra de Medio Oriente cuando Hezbolá, respaldado por Irán, atacó a Israel en respuesta a la muerte en un bombardeo del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei,
Líbano se vio involucrado en la guerra de Medio Oriente cuando Hezbolá, respaldado por Irán, atacó a Israel en respuesta a la muerte en un bombardeo del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei,
Por Redacción EC

La guerra en Medio Oriente ha impulsado los niveles de precios en el mundo desde marzo debido al incremento en el precio del combustible ante el cierre del estrecho de Ormuz. Si bien los precios del petróleo cayeron en junio por el inicio de las conversaciones entre EEUU e Irán, las renovadas tensiones geopolíticas en el Medio Oriente volvieron a impulsar el precio de los combustibles en julio, informó el Reporte Semanal de Scotiabank.

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