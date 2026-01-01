Cebiche y bebidas rehidratantes tras la resaca de Año Nuevo: así se moverá el consumo este 1 de enero

El 1 de enero no solo marca el inicio de un nuevo calendario, sino también uno de los días más intensos para el consumo gastronómico. Tras las celebraciones de Año Nuevo, miles de personas salen en busca de platos frescos, reconfortantes y bebidas que ayuden a “recuperar el cuerpo”. En ese escenario, las cebicherías y las bebidas rehidratantes vuelven a posicionarse como los grandes ganadores de la jornada.

Para el rubro cebichero, el primer día del año sigue siendo una fecha estratégica. Daniel Manrique, fundador y director de Segundo Muelle, señala que la facturación puede incrementarse entre dos y tres veces frente a un domingo promedio, dependiendo de la ubicación del local y su formato. “Ir a un restaurante de pescados y mariscos un 1 de enero ya es un clásico para todos los peruanos”, afirmó para este Diario.

Esta visión es compartida por Sandra Campos, gerente de Puerto Santa Rosa, quien proyecta que su local rote mesas entre tres y cuatro veces durante el día, convirtiéndo la fecha en “el mayor reto y, a la vez, el día más esperado del rubro”. En su experiencia, el consumidor llega con ánimo de celebración y sin demasiada cautela tras los gastos de diciembre.

En la misma línea, Víctor Bazán Pastor, gerente general de la cebichería María Pastor, estimó que las ventas pueden crecer entre 50% y 100%, impulsadas por la creencia popular de que la comida marina ayuda con los excesos de las celebraciones. Los cebiches, leches de tigre, parihuelas, chupes y tiraditos encabezan la demanda.

Bebidas rehidratantes y naturales con picos de hasta 40%

El otro gran protagonista del día es el consumo de bebidas, especialmente aquellas asociadas a la rehidratación y al bienestar. Iván Maidana, director de Quick Commerce de PedidosYa en Perú, explicó que estas bebidas se consolidan como una de las más dinámicas del inicio del año, con crecimientos cercanos al 35%, impulsados por promociones y una mayor disponibilidad en tiendas de conveniencia y ‘quick commerce’. Marcas como Gatorade, Powerade, Suerox, Monster y Red Bull lideran las preferencias.

Daniel Burstein, director comercial de cbc Perú, coincide en que el 1 de enero es una fecha clave. “La demanda de bebidas no alcohólicas puede crecer entre 25% y 30%, y en rehidratantes se pueden alcanzar picos de hasta 40%”. El formato personal, especialmente de 500 ml, concentra la mayor demanda, mientras que las opciones sin azúcar aún representan un nicho, aunque con potencial de crecimiento.

A la par de las marcas tradicionales, las bebidas naturales vienen captando una mayor atención. Desde el restaurante de sándwiches Smonkey, Miguel Maguiño, gerente de la bebida artesanal “Mona Luisa”, hecha de hierba luisa y manzanilla, señaló que el 1 de enero se ha convertido en un momento de “reinicio” para el consumidor, con un crecimiento de ventas de entre 40% y 50% frente a una semana normal. “La gente no quiere elegir entre sabor y salud; quiere ambos”, explicó, destacando una tendencia que ya no sería coyuntural, sino parte de un hábito más consciente.

¿Y el delivery?

En todos los casos, el consumo se concentra principalmente en el local. Es por ello que desde PedidosYa su mayor apuesta es el cierre del año. La compañía proyecta que la demanda total podría crecer hasta en 20% durante la campaña de Año Nuevo, que empieza durante la tarde del 30 de diciembre hasta el 1 de enero.

Iván Maidana , director de Quick Commerce de PedidosYa en el Perú, mencionó que el aumento de pedidos en estas fechas, desde la tarde del 30 de diciembre hasta el 1 de enero, se asemeja al comportamiento de otros feriados especiales, con una demanda elevada pero dentro de los patrones esperados. “Este año venimos trabajando más de cerca con nuestros socios comerciales para robustecer la oferta y la promocionalidad, especialmente en Lima y zonas de playa, con el objetivo de atender mejor las necesidades del usuario en esta temporada”, comentó.

Agregó también que el Top 5 de consumo del público se concentra en pollo a la brasa, hamburguesas, pizzas, pollo frito y chifa, principalmente opciones que permiten compartir, formatos familiares y combos que atienden reuniones entre amigos y familias. En paralelo, se observa un incremento sostenido en la categoría de pescados y mariscos, que viene ganando protagonismo y logra destacar a lo largo de toda la temporada de verano.