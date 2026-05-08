Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Colombia, Chile y Argentina lideran la adopción de la inteligencia artificial. (Foto referencial: generada con IA / Copilot)
Colombia, Chile y Argentina lideran la adopción de la inteligencia artificial. (Foto referencial: generada con IA / Copilot)
Por Redacción EC

La inteligencia artificial (IA) se dirige a ser el principal cambio tecnológico en el mundo. Cada vez más personas la integran a su vida, los países realizan millonarias inversiones y hay más empresas innovando con la IA. Sin embargo, Perú se encuentra muy retrasado en este camino.

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