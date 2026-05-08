La inteligencia artificial (IA) se dirige a ser el principal cambio tecnológico en el mundo. Cada vez más personas la integran a su vida, los países realizan millonarias inversiones y hay más empresas innovando con la IA. Sin embargo, Perú se encuentra muy retrasado en este camino.

Así se aprecia en el índice global de adopción de inteligencia artificial ‘Global AI Diffusion’ elaborado por el AI Economy Institute de Microsoft.

Nuestro país ocupa la posición 69 en la evaluación, muy por detrás de Colombia, Chile y Argentina, que lideran en sudamérica con las posiciones 41, 47 y 50, respectivamente. Y en toda Latinoamérica el país que lidera es Costa Rica, en la posición 32.

Según la agencia EuropaPress, este ránking mide la proporción de personas en edad de trabajar que han utilizado herramientas de IA generativa. Este año ha recibido una actualización, con datos agregados y anonimizados.

Una de las novedades es que se muestra “un grupo cada vez más amplio de países con elevados niveles de adopción” de la inteligencia artificial. Concretamente, veintiséis países ya superan el 30% de adopción de esta tecnología, y de entre ellos, 10 países están por encima del umbral del 40% de adopción.

En un comunicado, Microsoft informó que las cifras corroboran un grupo de mercados donde la IA “ya forma parte del trabajo diario y de las actividades digitales habituales”.

Aumenta la brecha entre el Norte y Sur

La evaluación de Microsoft muestra, por un lado, que Emiratos Árabes Unidos ocupa la primera posición y lidera la adopción de IA al disponer de un 70,1 por ciento de la población en edad de trabajar que ya utiliza herramientas de IA.

Además, ha registrado uno de los mayores incrementos durante el trimestre del año, sumando 6,1 puntos, solo por debajo de Corea del Sur, que es el país con mayor crecimiento en el uso de la IA, con un incremento de 6.4 puntos.

El mapa muestra la adopción de la inteligencia artificial en el mundo. (Imagen: microsoft.com)

Otros países que destacan son Singapur, Noruega, Irlanda, Francia, España, Nueva Zelanda, Reino Unido, Países Bajos y Qatar.

Pero la evaluación también muestra que, durante este trimestre del 2026, se presentó un ensanchamiento continuo de la brecha de IA entre el Norte Global y el Sur Global, con un uso ahora del 27,5 % en el Norte y del 15,4 % en el Sur.

Otro dato que se desprende es que Asia emerge como un importante motor de crecimiento, señala el informe, con Japón, Corea del Sur y varias economías emergentes que muestran rápidos avances a medida que las herramientas de IA se vuelven más útiles en idiomas locales y en los flujos de trabajo cotidianos.