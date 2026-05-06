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Resumen

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Según algunos analistas, a las empresas de IA les conviene mantenernos obsesionados con la idea del apocalipsi, ¿por qué? (Foto de Igor Omilaev en Unsplash)
Según algunos analistas, a las empresas de IA les conviene mantenernos obsesionados con la idea del apocalipsi, ¿por qué? (Foto de Igor Omilaev en Unsplash)
Por BBC News Mundo

Detenme si ya has escuchado esto antes: una empresa tecnológica afirma haber desarrollado una nueva inteligencia artificial (IA) tan poderosa que resulta aterradora.

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