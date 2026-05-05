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Resumen

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La gestión de Donald Trump estaría tomando un cambio de rumbo en el manejo de la inteligencia artificial. (Foto: AFP)
La gestión de Donald Trump estaría tomando un cambio de rumbo en el manejo de la inteligencia artificial. (Foto: AFP)
Por Agencia EFE

La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está debatiendo la posibilidad someter a revisión los modelos de inteligencia artificial (IA) antes de que se pongan a disposición del público, según The New York Times.

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