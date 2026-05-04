Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El prototipo fue construido por alumnos de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas (UPIITA), quienes diseñaron un sistema equipado con ruedas omnidireccionales, un brazo robótico tipo Scara y una garra que permite manipular objetos como medicamentos, libros o vasos.
El prototipo fue construido por alumnos de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas (UPIITA), quienes diseñaron un sistema equipado con ruedas omnidireccionales, un brazo robótico tipo Scara y una garra que permite manipular objetos como medicamentos, libros o vasos.
/ IPN
Por Agencia EFE

Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) de México desarrollaron un robot asistente capaz de recoger y transportar objetos de uso cotidiano, con el objetivo de apoyar a personas con discapacidad motriz en las piernas.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.