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Un robot humanoide empuja un contenedor durante una presentación para los medios de comunicación en el aeropuerto de Haneda, en Tokio (Japón), el 27 de abril de 2026. JAL comenzará a probar robots humanoides en mayo de 2026 en la pista del aeropuerto de Haneda, en Tokio, para tareas como la carga y descarga de equipaje y mercancías. (Foto de EFE/EPA/JIJI PRESS JAPAN)
Un robot humanoide empuja un contenedor durante una presentación para los medios de comunicación en el aeropuerto de Haneda, en Tokio (Japón), el 27 de abril de 2026. JAL comenzará a probar robots humanoides en mayo de 2026 en la pista del aeropuerto de Haneda, en Tokio, para tareas como la carga y descarga de equipaje y mercancías. (Foto de EFE/EPA/JIJI PRESS JAPAN)
/ JIJI PRESS
Por Agencia EFE

La aerolínea japonesa Japan Airlines (JAL) introducirá de manera experimental desde principios de mayo y durante un periodo de dos años robots humanoides para realizar funciones de carga y descarga de maletas en el aeropuerto de Haneda (Tokio).

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