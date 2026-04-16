Aunque en el Perú más de 4 millones se comunican en alguna de nuestras 48 lenguas originarias, recién en marzo del 2015 se dictó la primera sentencia en quechua. Ocurrió en el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la provincia de Azángaro, en Puno. El dato no solo evidencia una deuda histórica del sistema judicial, sino también las profundas barreras que aún limitan el acceso a la justicia para millones de ciudadanos. En ese contexto nace DOXS.AI, una herramienta desarrollada por los hermanos Torres en Cusco que busca acortar estas brechas mediante el uso de inteligencia artificial. Su propuesta: un asistente jurídico capaz de responder consultas legales en lenguas originarias, apoyado en una base sólida de jurisprudencia nacional.

Joseph Junior Torres Cama, estudiante de administración de negocios internacionales de la Universidad Andina del Cusco y con un MBA en Centrum PUCP, es parte del proyecto junto a sus hermanos George y Julio. Cada uno aporta desde su especialidad: George, estudiante de derecho con conocimientos en programación e inteligencia artificial, fue quien dio el primer paso en la creación de la plataforma; mientras que Julio, desarrollador con experiencia en empresas como BBVA y actualmente ingeniero de software en la división de Yape, consolidó el desarrollo técnico.

La idea surgió cuando George cursaba el noveno semestre de su carrera. Identificó una necesidad concreta y decidió construir una solución tecnológica. El proceso tomó casi un año y contó con el respaldo del departamento legal de la universidad, así como de incubadoras tecnológicas. Finalmente, DOXS.AI fue lanzada en diciembre del 2025 en una conferencia realizada en la Universidad Andina, en Cusco.

Los hermanos Torres durante el lanzamiento de su creación, en la Universidad Andina del Cusco. / Joel Alonzo

“DOXS.AI es una solución para cerrar las brechas en el acceso a la justicia, permitiendo que las personas de comunidades de lenguas originarias puedan acceder a información legal en su propio idioma. Miles de personas no tienen acceso a este a justicia por el simple hecho de no saber sus derechos, eso es lo que nos impulsó a poder desarrollar esta plataforma”, dice Joseph Torres.

La IA para romper brechas

Uno de los principales diferenciales de DOXS.AI frente a otras herramientas de inteligencia artificial generativa es su enfoque intercultural. A través de DOXS Intercultural, los usuarios pueden realizar consultas legales tanto de forma escrita como oral en lenguas originarias como quechua, awajún, wampis y aimara.

“DOXS.AI no solo es una herramienta legal, es una herramienta de justicia social. Aquí DOXS Intercultural no está pensada solo para abogados, sino para personas que nunca han tenido acceso al sistema legal”, señala Joseph sobre la plataforma con la que buscan ayudar a personas que jamás han hecho una denuncia por hablar otro idioma o por desconocimiento del sistema legal peruano.

Los usuarios de DOXS.AI actualmente son estudiantes y personas vinculadas al mundo judicial. / Joel Alonzo

La plataforma no solo traduce consultas, sino que responde con información respaldada. Según sus creadores, cuenta con más de 2 millones de resoluciones judiciales, incluyendo normativa del Código Procesal Civil, Código Penal, jurisprudencia de Indecopi y arbitrajes del OSCE.

“Si bien es cierto que existen otras plataformas que te ayudan si les das un buen prompt, DOXS.AI no inventa información, tiene más de 2 millones de resoluciones judiciales, puede hacer consultas con documentos reales del país, no inventa información y aparte no hace una búsqueda sistemática. Otras plataformas lo que hacen es agarrar una base de datos y, cuando buscas referencias, te dan los documentos. Lo que hace nuestra plataforma es una búsqueda inteligente, porque conoce del documento y conoce la ley”, añade.

El funcionamiento es sencillo: el usuario ingresa una consulta en lenguaje natural —por ejemplo, “quiero presentar una denuncia por alimentos”— y la IA procesa la solicitud para ofrecer modelos de demanda, jurisprudencia relevante, fundamentos legales y enlaces de descarga en PDF. La búsqueda se realiza en segundos y permite acceder a precedentes del Tribunal Constitucional, la Corte Suprema y el SCIJ.

Actualmente, gran parte de las consultas se concentran en temas de violencia y alimentos, lo que evidencia las necesidades legales más urgentes de los usuarios.

El reto del trabajo de campo

Aunque la herramienta ya funciona al 100% en quechua, el equipo continúa trabajando para ampliar su cobertura en otras lenguas originarias. Para ello, el trabajo de campo es clave.

“Nosotros estamos trabajando conjuntamente con la Asociación Jesús Obrero CCAIJO, que es una ONG que tiene incidencia en la en las comunidades de Quispicanchis de la ruta Ausangate. También tenemos el apoyo de comunidades del Amazonas con los awajún y wampis”, explica Joseph.

El desarrollo de estas capacidades no ha sido sencillo. Comprender cómo se formulan las preguntas en distintos contextos culturales y lingüísticos ha sido uno de los mayores desafíos. Sin embargo, replicar este avance en otras lenguas requiere presencia directa en las comunidades. Y ese es, hoy, uno de los principales obstáculos.

Un vistazo a la interfaz de la herramienta. / Joel Alonzo

“Buscamos apoyo para poder llegar a más comunidades. Necesitamos poder contactarnos, porque es difícil, no cualquiera puede ingresar a, por ejemplo, la comunidad de los machingas. No puedes ingresar así, simplemente, llevar tu laptop y decirles, ‘Ya vengo a capacitarlos’. No, el proceso de ingresar es complicado”, afirma.

Actualmente, DOXS.AI ofrece acceso gratuito a estudiantes e instituciones sin fines de lucro. Los universitarios pueden realizar hasta 20 consultas diarias mediante un sistema de créditos, mientras que las ONGs cuentan con acceso libre.

El siguiente paso para el equipo es fortalecer alianzas que les permitan ingresar a más territorios y así seguir ampliando el alcance de una herramienta que, desde Cusco, busca reducir una de las brechas más persistentes del sistema judicial peruano.//