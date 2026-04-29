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Google reemplazará a Anthropic tras acuerdo con el Pentágono. (Foto: AFP)
Google reemplazará a Anthropic tras acuerdo con el Pentágono. (Foto: AFP)
Por Agencia EFE

Google acordó permitir que el Pentágono utilice sus herramientas de inteligencia artificial (IA), una decisión que sale a la luz apenas un día después de que más de 600 empleados exigieran a la cúpula directiva vetar este tipo de acuerdos militares.

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