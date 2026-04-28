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Resumen

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La revista ha publicado la retractación de este artículo. (Foto: Unsplash)
La revista ha publicado la retractación de este artículo. (Foto: Unsplash)
/ Julien Tromeur
Por Agencia EFE

La Academia de Ciencias de Estados Unidos ha decidido retirar de su revista científica (PNAS) el artículo que había publicado de un grupo de investigadores, entre ellos el español Mariano Barbacid, sobre avances para combatir el cáncer de páncreas, al detectar un “relevante” conflicto de intereses.

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