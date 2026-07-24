Por Guillermo Vera Ayala

Google recibió el jueves 23 una multa de 890 millones de euros por la Unión Europea (UE), que concluyó que la firma tecnológica transgredió la Ley de Mercados Digitales comunitaria al beneficiar a sus propios productos por delante de los de sus competidores.

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