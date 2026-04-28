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Google podría ocupar el espacio de Anthropic en el Pentágono. (Foto: AFP)
Google podría ocupar el espacio de Anthropic en el Pentágono. (Foto: AFP)
Por Agencia AFP

Más de 600 empleados de Google pidieron el lunes que la compañía rechace un acuerdo propuesto con el Pentágono que permitiría que su tecnología de inteligencia artificial se utilice en operaciones militares clasificadas, según un comunicado.

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