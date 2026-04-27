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Una ilustración fotográfica tomada en Pekín el 11 de marzo de 2025 muestra un teléfono móvil en el que se ve la pantalla de presentación de Manus, una herramienta de asistente de IA lanzada por la startup china Butterfly Effect. China ha bloqueado la adquisición de la startup de IA Manus por parte de Meta, según informó el principal organismo de planificación económica del país el 27 de abril de 2026, tras las noticias aparecidas el mes pasado en los medios de comunicación según las cuales Pekín había impedido a dos de los cofundadores salir del país. (Foto de ADEK BERRY / AFP)
Una ilustración fotográfica tomada en Pekín el 11 de marzo de 2025 muestra un teléfono móvil en el que se ve la pantalla de presentación de Manus, una herramienta de asistente de IA lanzada por la startup china Butterfly Effect. China ha bloqueado la adquisición de la startup de IA Manus por parte de Meta, según informó el principal organismo de planificación económica del país el 27 de abril de 2026, tras las noticias aparecidas el mes pasado en los medios de comunicación según las cuales Pekín había impedido a dos de los cofundadores salir del país. (Foto de ADEK BERRY / AFP)
/ ADEK BERRY
Por Agencia AFP

China anunció este lunes su bloqueo a la adquisición por parte del gigante estadounidense Meta de Manus, un agente de inteligencia artificial (IA) diseñado por una startup china actualmente con sede en Singapur.

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