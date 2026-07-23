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Resumen

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Este monto global representa la sanción más elevada impuesta por Bruselas a una empresa en aplicación del Reglamento europeo sobre los mercados digitales (DMA), una poderosa ley europea destinada a reprimir los abusos de posición dominante de los gigantes tecnológicos. (Foto de Nicolas TUCAT / AFP)
Este monto global representa la sanción más elevada impuesta por Bruselas a una empresa en aplicación del Reglamento europeo sobre los mercados digitales (DMA), una poderosa ley europea destinada a reprimir los abusos de posición dominante de los gigantes tecnológicos. (Foto de Nicolas TUCAT / AFP)
/ NICOLAS TUCAT
Por Agencia AFP

La Unión Europea impuso el jueves dos multas por un total de 890 millones de euros (1.015 millones de dólares) al gigante tecnológico Google, una decisión que amenaza las relaciones comerciales con Estados Unidos.

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