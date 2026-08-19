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Resumen

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Los planes de pago Plus, Pro y Enterprise se mantendrán libres de publicidad. (Foto: Freepik)
Los planes de pago Plus, Pro y Enterprise se mantendrán libres de publicidad. (Foto: Freepik)
/ Dragos Condrea
Por Agencia Europa Press

Los anuncios llegarán a ChatGPT a partir de la semana que viene en 31 países europeos entre los que se encuentra España, y los anunciantes tendrán la posibilidad de acceder a ChatGPT Ads para llegar a los usuarios de los planes gratuitos de la IA de OpenAI.

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