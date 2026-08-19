Los anuncios llegarán a ChatGPT a partir de la semana que viene en 31 países europeos entre los que se encuentra España, y los anunciantes tendrán la posibilidad de acceder a ChatGPT Ads para llegar a los usuarios de los planes gratuitos de la IA de OpenAI.

Tras seis meses de pruebas en Estados Unidos y otros ocho mercados, OpenAI ha publicado los detalles de ChatGPT Ads, el programa de anuncios que se extiende a países 31 países, como España, Francia, Alemania, Italia y Suecia.

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“Los anuncios ayudan a impulsar nuestra misión de democratizar el acceso a la mejor IA al apoyar el acceso gratuito y de bajo coste a ChatGPT”, señala OpenAI, para confirmar que solo se mostrarán en los planes Free y Go disponibles en España y el resto de países de Europa.

Los planes de pago Plus, Pro y Enterprise se mantendrán libres de publicidad. OpenAI detalla que los usuarios verán anuncios al comparar productos, planificar viajes o elegir ‘software’, entre otras acciones.

Los anunciantes serán capaces de gestionar los anuncios inicialmente a través del equipo de OpenAI Ads Solutions o de agencias asociadas, mientras que “el acceso de autoservicio a través de Ads Manager estará disponible a finales de este verano”.

“Esta expansión ofrece a los profesionales del marketing de toda Europa una nueva forma de llegar a las personas mientras exploran, comparan y toman decisiones activamente”, indica OpenAI recordando que los usuarios acuden a ChatGPT con distintos objetivos.

El accceso de los anunciantes al mercado europeo implica una serie de reglas de privacidad y transparencia, ya que no tendrán acceso al contenido de las conversaciones con ChatGPT, OpenAI no vende datos personales y los anuncios se distinguen claramente de las respuestas de la IA.

“La publicidad no influye en las respuestas que ChatGPT da, con planes libres de anuncios disponibles para aquellos que prefieran no verlos”, mantiene OpenAI para subrayar que “los anuncios deben ser útiles para las personas mientras persiguen sus objetivos y toman decisiones, y eficaces para las empresas que se anuncian”.

Finalmente, OpenAI, aparte de dar el enlace a ads.openai.com, da detalles sobre las nuevas herramientas para anunciantes entre las que se incluyen modos de puja más allá del clic (CPC) o la impresión (CPM) al añadir optimización por conversión, herramientas de segmentación geográfica y audiencias personalizadas e integración de métricas de medición avanzada como el OpenAI Pixel y la Conversions API.