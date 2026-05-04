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"No somos extraterrestres: tenemos altas capacidades, pero seguimos siendo niños", asegura David.
"No somos extraterrestres: tenemos altas capacidades, pero seguimos siendo niños", asegura David.
/ Marcos González Díaz
Por BBC News Mundo

A David Camacho es probable que no le guste el título que encabeza este artículo.

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