Google ha implementado una interesante función que permitirá que tus búsquedas en la sección de Noticias destacadas sean más acorde a tus preferencias y se centren en los sitios que consideras confiables.
La función, apropiadamente, se llama Fuentes preferidas, con la gran novedad de que ahora está disponible en todos los idiomas antes soportados por el motor de búsqueda.
“La función ya está ayudando a las personas a conectarse con las fuentes que más valoran. De hecho, los lectores tienen el doble de probabilidades de ingresar a un sitio después de marcarlo como Fuente Preferida. Hasta ahora, las personas ya seleccionaron más de 200.000 sitios únicos, desde blogs locales de nicho hasta redacciones y sitios de noticias globales“, señaló la empresa tecnológica en su blog.
¿Cómo funciona?
Entra al Buscador de Google
Haz una búsqueda sobre un temade actualidad o noticias
Toca la estrella en la sección“Noticias Destacadas”
Agrega sitios a tu lista de Fuentes Preferidas
“Fuentes preferidas ha sido un paso importante a la hora de ofrecer a nuestro público un mayor control sobre cómo descubre y se relaciona con las noticias y la información de confianza de Dow Jones”, afirmó en un comunicado John Wiley, vicepresidente de Audiencias, Dow Jones. “Hemos observado una gran aceptación inicial y señales alentadoras de que este mayor nivel de personalización, puede generar una interacción más constante a lo largo del tiempo.”
“A medida que Google amplía esta función a más usuarios en todo el mundo, nos entusiasma la oportunidad de seguir reforzando la forma en que el periodismo de alta calidad y con credibilidad conecta con el público de maneras más conscientes y valiosas”, agregó.