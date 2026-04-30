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Gemini permite generar archivos descargables.
Gemini permite generar archivos descargables.
Por Agencia Europa Press

Google ha actualizado su asistente de inteligencia artificial (IA) Gemini para agregar la capacidad de generar archivos descargables, ya sean documentos PDF, Microsoft Word o Excel, así como documentos de Google Docs, Sheets o Slides.

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