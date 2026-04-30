Google ha actualizado su asistente de inteligencia artificial (IA) Gemini para agregar la capacidad de generar archivos descargables, ya sean documentos PDF, Microsoft Word o Excel, así como documentos de Google Docs, Sheets o Slides.

Hasta ahora, para crear un archivo con la información o respuesta que ofrece el ‘chatbot’ en la aplicación o la versión web, los usuarios debían copiar, pegar y reformatear dicho contenido, en el documento en cuestión que quisiesen crear.

Sin embargo, el gigante tecnológico pretende mejorar esta experiencia facilitando obtener directamente un archivo descargable con la información deseada desde la aplicación de Gemini, es decir, que el asistente genere el archivo como respuesta.

Así lo ha detallado en un comunicado en su blog, donde ha explicado que, con una sola indicación, Gemini podrá crear archivos PDF, Microsoft Word y Excel, así como Google Docs, Sheets o Slides, entre otros. Incluyendo formatos compatibles como .csv, LaTeX, texto plano (TXT), formato de texto enriquecido (RTF) y Markdown (MD).

Esto permite pasar de una simple lluvia de ideas con el asistente a un archivo completo, “sin salir de la aplicación”. Como ha ejemplificado Google, facilita acciones como exportar una propuesta de presupuesto a un archivo de Microsoft Excel (.xlsx) o unificar documentos de una colaboración extensa en un archivo PDF o Microsoft Word (.docx) de una sola página.

También permite utilizar imágenes de texto escrito a mano, por ejemplo notas o gráficos, y solicitar a Gemini que se base en dichas fotografías para generar un documento con la información que contienen, como un PDF. Tras ello, Gemini posibilitará descargar el archivo en el dispositivo o exportarlo a Google Drive.

Para utilizar esta nueva función, bastará con indicarle al ‘chatbot’ lo que se desea hacer, compartir la información necesaria y, finalmente, seleccionar la opción de ‘exportar’ para descargar el resultado en el formato deseado.

Con todo, Google ha anunciado que esta función para generar archivos descargables ya está disponible para todos los usuarios a nivel global en la aplicación de Gemini.