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Resumen

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Herramienta permite a usuarios mejorar su pronunciación. (Foto: magnific.com)
Herramienta permite a usuarios mejorar su pronunciación. (Foto: magnific.com)
Por Agencia Europa Press

Traductor de Google ha incorporado la práctica de la pronunciación, una herramienta destinada a ayudar a los usuarios en el aprendizaje de otros idiomas, que ya puede utilizarse en dispositivos Android en países seleccionados.

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