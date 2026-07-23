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Resumen

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Thomas Wolf es cofundador y director científico de Hugging Face.
Thomas Wolf es cofundador y director científico de Hugging Face.
/ Bloomberg via Getty Images
Por BBC News Mundo

El cofundador de Hugging Face, la empresa tecnológica emergente que fue hackeada después de que uno de los modelos más avanzados de inteligencia artificial de OpenAI se rebeló, afirmó el jueves que el incidente es una “señal de alarma” para la industria.

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