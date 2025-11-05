En el marco del CADE Ejecutivo 2025, El Comercio conversó con Jorge Zapata, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), sobre los principales anuncios del Gobierno, la situación fiscal, Petro-Perú y las medidas de seguridad. A continuación, sus declaraciones en formato de preguntas y respuestas.

La ministra Miralles aseguró en CADE Ejecutivos que el Gobierno cumplirá la meta del déficit fiscal de 2,2% este año. ¿Qué opinión tiene de esta afirmación?

Es positivo que se tenga ese plan y esa meta, y que seamos firmes en cumplirla. Tenemos que controlar los déficits fiscales porque esa es nuestra mayor fortaleza hoy en día. En un país con un sistema político tan deteriorado y una institucionalidad tan venida a menos, lo único que lo sostiene son los números macroeconómicos, y estos se apoyan en gran parte en un déficit fiscal controlado. Por eso debemos hacer todos los esfuerzos por mantenerlo bajo control. Con los términos de intercambio que tenemos, incluso deberíamos tener superávit y no déficit.

La ministra también anunció que se relanzará el Plan Nacional de Infraestructura. ¿Cree que este tipo de anuncios son útiles?

Sí, siempre es importante apostar por la infraestructura. Pero no se trata solo de relanzar el plan, sino empezar a destrabarlo. En el país tenemos muchos planes, pero hay que pasar del papel a la acción y a la ejecución. Hoy vemos muchas obras paralizadas, proyectos retrasados y una brecha de infraestructura tan grande que limita la productividad y competitividad del país.

¿Cree que la ministra Miralles tiene tiempo para hacer los ajustes necesarios al plan? Ella habló de hacer sinergias con el “shock desregulatorio” iniciado en la gestión de Salardi.

El shock desregulatorio ya se inició desde la gestión del señor Salardi, y la ministra lo conoce bien. Tiene que darle el impulso necesario, y nosotros vamos a apoyar en eso. El Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad es más complejo y de mediano o largo plazo, pero eso no debe inmovilizarnos. No podemos dejarle todo al próximo gobierno; al menos debemos dejar cosas sembradas para que el próximo gobierno pueda cosechar.

Sobre Petro-Perú, se ha dicho desde el Gobierno que va a haber un cambio completo en el directorio, ¿es una buena primera señal?

Por supuesto que sí. El directorio anterior prometió no pedir más dinero al erario público, pero finalmente lo hizo. Ya se han destinado más de S/20 mil millones a Petro-Perú, y eso es suficiente. El cambio de directorio es una buena señal. Ahora hay que nombrar a la mejor gente para darle una solución real a la empresa.

Sobre el pedido de facultades que el Gobierno ha anunciado, se incluirá el tema de la eliminación de los feriados.

Los feriados son medidas populistas que le hacen daño al país. Tenemos unos 250 o 260 días laborables al año. Un día no laborable equivale al 0,4% de producción; dos días, casi un punto del PBI. Dos días no laborables nos hacen perder 0,8% de producción. El país necesita producir.

¿Ha conversado sobre este tema con la ministra Miralles?

No, ese tema lo he conversado con el presidente del Congreso. Con la ministra Miralles tuvimos una reunión junto a los gremios empresariales y las cámaras de comercio regionales. Vinieron 23 cámaras al CADE por una gestión de la Confiep. Allí se expusieron los problemas y proyectos de cada región. Yo toqué (con la ministra) el tema de infraestructura, de obra pública y también el rol de la Contraloría, que tiene que modificarse por completo porque es una entidad que claramente no ha estado funcionando.

¿Ha funcionado el estado de emergencia?

Creo que es importante que el presidente Jerí haya asumido el liderazgo en el tema de la inseguridad, que hoy es lo que más preocupa a los peruanos. Se han tomado medidas que creo que son interesantes, como los operativos en cárceles, el corte de energía eléctrica en estos recintos, la restricción de dos personas en moto y la lucha desde la inteligencia financiera. El ministro (del Interior) tiene experiencia en inteligencia, lo cual es adecuado, porque al crimen organizado hay que enfrentarlo con inteligencia. Es pronto para saber si el estado de emergencia ha funcionado, pero era necesario. Además, permite dotar a la Policía del equipamiento que necesita en plazos razonables, sin procesos de compra eternos.